〔港报社评〕规管一手楼销售,重点是坚守原则--文汇报11月30日

港府昨天宣布,规管一手楼销售的立法建议以”白纸草案”形式谘询公众,计划明年初首季交立法会审议.规管一手楼销售,重点是明确两个原则,一是要提供准确的物业资讯,单位需以实用面积计算尺价;二是如果发展商违规,要负上刑事责任.坚守这两个原则,在一手楼销售中,可能起到正本清源的效果.由於违规者要负上刑事责任,相信发展商不敢轻易以身试法,可有效遏止一手楼销售过程中误导或虚假陈述的情况,有效保障置业者利益.

长期以来,香港发展商售楼时以建筑面积计算楼价,而如何计算建筑面积发展商则各出奇谋,有的实用面积仅为建筑面积的40%或更小.而在其他地方,单位都以实用面积计价,但是在香港,却以建筑面积计价,其诀窍在於以建筑面积计算尺价,有利发布失实资料,这导致”缩水楼”层出不穷,市民上当受骗买了”缩水楼”损失惨重而无法挽回,这是香港一手楼销售中最受争议、最令社会不满的问题.立法规管一手楼及楼花销售须以实用面积计价,可减少置业者堕入”缩水楼”陷阱的风险.

为禁止作出失实陈述和发放虚假或具误导性的资料,立法建议订明,违例者最高罚款500万港元和监禁7年,香港运房局将设立拥有相当法定权力的执法机构,负责执行建议法例.建议法例已列明任何人士或公司违例,不单是前线人员,就连背後涉及教唆或协助的高层职员亦要负责.规管一手楼销售,重点是明确原则,提高一手住宅销售的透明度和打击违规者.至於具体操作细节,可在谘询中集思广益,加以完善.(A03)