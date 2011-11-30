〔港报社评〕监管新楼买卖,售後冷静期更实际--信报11月30日

港府发表公众谘询文件,建议立法规管一手住宅物业销售,把涉及失实、误导性或虚假资料进行销售的违规行为刑事化.在保护消费者权益的前提下,对不当物业销售行为施以制裁合情合理,但以立法刑事化手段来进行规管,港府必须谨慎而行,在消费者权益和正常商业活动之间作出平衡.对於商业行为中的舞弊与违约,港府首先考虑的对策,应该是采取司法行动,而非动辄以後果难料的新立法来加以阻吓.立法规管是不是抵制这种行为最有效的手段?即使达致效果,但此举会不会带来更新或更恶劣的其他後果?这无疑是立法必须慎行的原因.

文件建议,买家签订临时买卖合约後,”3个工作日内决定不签订买卖合约,可单方面作出这项决定”,但没收楼价5%作”罚金”.虽然文件没有正式称之为”售後冷静期”,但设售後冷静期,对保障买方的利益更实际.售後冷静期的目的,是确立一个交易”退出机制”,为买方提供一个离场机会,以改变一项起初考虑不周、或一时冲动、或因卖方提供的信息未充分理解,由此而作出的投资决定.

规管失实与虚假资料进行销售的行为,是合理的措施.以立法手段加以管制,公众也须要看到港府立法干预的後果,就是干预价格的效应.在目前公众对港府责任的期望,远高於对自身责任的期望,并且倾向港府出手干预的社会氛围下,如何平衡消费者权益和保障商业活动的政策考虑,显得更为重要(A02)