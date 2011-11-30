〔港报社评〕从严规管新楼销售,保障市民--经济日报11月30日

港府建议立法规管一手楼销售,昨以白纸草案谘询公众两个月.置业是不少市民一生最重要投资,港府在发展商未能有效自律保障消费者下,应立法从严规管,确保准买家获得公平、公正交易,此亦有利发展商声誉.让发展商自律市民未感满意.港府昨公布以严谨法规监管一手楼销售,违例者将承担刑事责任.范围涵盖所有一手物业,不但规管发展商的售楼书、价单及广告,须划一以实用面积计价;又禁止楼盘广告有失实陈述,及发放虚假或误导资料等.

但新法例的修订,亦需符合市场现实、厘清责任.其一,港府必需要多思考现行市场运作.例如,港府规定日後一手楼必须用实用面积计价,但目前二手楼市却以建筑面积计价,市场出现两个价格,容易引起混乱.港府不妨多走一步,统一新楼建筑面积标准,要求一手楼同时公布以实用面积及建筑面积计算的两个楼价,便有助外界比较一、二手之间的差价.其二,对楼盘宣传”失实”的责任,应由发展商肩负.现时发展商对谘询文件反应最大的是何谓”虚假”资讯,希望港府有清楚的厘定,但发展商应是最清楚物业周边环境、建筑用料,亦拥专业知识及法律团队,故应最有能力及责任判断资料真实性,而不应将有关责任转给港府或消费者.