〔香港新股〕新濠博亚娱乐将於12月7日以介绍形式在联交所主板上市

路透香港11月30日电---澳门娱乐场营运商--新濠博亚娱乐(MPEL.O)周三在联交所刊登公告称,该公司将以介绍形式在联交所主板挂牌,并於12月7日开始买卖.

该公司的上市文件显示,其新股编号为"6883.HK",联席保荐人为瑞信CSGN.VX和德意志银行(DBKGn.DE).

新濠博亚娱乐为新濠国际(0200.HK)与澳洲Crown(CWN.AX)的合资企业,现时在澳门主要营运新濠天地及澳门新濠锋两个大型娱乐场业务,亦以非赌场模式营运摩卡娱乐场业务.(完)

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