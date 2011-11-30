〔香港新股〕新濠博亚娱乐将於12月7日以介绍形式在联交所主板上市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月30日电---澳门娱乐场营运商--新濠博亚娱乐(MPEL.O)周三在联交所刊登公告称,该公司将以介绍形式在联交所主板挂牌,并於12月7日开始买卖.
该公司的上市文件显示,其新股编号为"6883.HK",联席保荐人为瑞信CSGN.VX和德意志银行(DBKGn.DE).
新濠博亚娱乐为新濠国际(0200.HK)与澳洲Crown(CWN.AX)的合资企业,现时在澳门主要营运新濠天地及澳门新濠锋两个大型娱乐场业务,亦以非赌场模式营运摩卡娱乐场业务.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。