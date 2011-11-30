〔券商观点〕中央经济工作会议定调明年大计,着力调结构不在松紧--交银

路透香港11月30日电---中国2011年度中央经济工作会议即将在12月初召开,为明年大计发展定调.交银国际最新发布的报告预计,明年政策调整的着力点,并不简单在於货币政策的"松紧之变",而在於"结构性优化".

报告指出,2012年海外需求疲弱及持续"去杠杆化"对中国出口的冲击继续发酵;而中国靠投资(尤其是房地产投资)做为经济增长引擎的动能减弱,中国长期的发展目标将从"保增长"逐渐向"稳增长"的中速增长靠拢;"调结构"在经济任务中的地位将逐年上升.

对於此次中国最高级别的经济会议所涉及政策的具体调整,交银国际做出如下判断:

判断一:2012年货币政策微调但不会全面宽松,明年一、二季度或下调存准率,差别存准率体现区域针对性;继续扭转负利率,降息概率低,央行将主要通过公开市场操作运用数量型工具;信贷规模小幅扩大,并且向国家宏观政策支持的领域倾斜.

判断二:结构性减税持续,侧重为第三产业减负.预计2012年税制改革的重要任务之一,是解决第三产业存在的营业税重复徵收问题,加速第三产业的发展.

判断三:财政刺激概率低,投资加速或在2013年换届後.报告称,预计未来经济增长将以"矫正经济结构"为前提,盲目"保增长"”的时代已经结束,市场需要适应这一新趋势.2012年是本届政府任期内最後一年,按照历史规律,投资将以顺利完成当界政治任务为要务.因此,同样是积极的财政政策,但2012年将更倾向於"保民生".

判断四:2011年末-2012年上半年,产业规划将密集出台,预计发布的时间点在12月份中央经济工作会议召开前後.(完)