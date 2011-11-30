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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 11:18 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--11月30日

路透香港11月30日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2011年以来已在香港交易所上市公司一览表:

  新股申购: 
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  公开招股日  公司名称               发行量(亿股)     集资额(亿港元)  发行价(港元)    上市日     保荐人    
 *介绍上市    新濠博亚娱乐6883.HK   --              --              --              12/7       瑞信和德银
  12/2-7      新华人寿(H股)(1336.HK)  3.58            101-123         28.2-34.33      12/15      中金、瑞银
  12/5-8      周大福珠宝(1929.HK)     10.5            157.5-220.5     15-21           12/15      高盛、汇丰、摩根大通
  11/29-12/2  中国服饰(1146.HK)       6.92            11.34           1.64            12/9       瑞银
  11/29-12/2  一化控股(2121.HK)       2               4.9-6.5         2.45-3.25       12/9       摩根士丹利
  介绍上市    Coach(6388.HK)          --                 --            --             12/1       摩根大通
  11/29-12/2  中国休闲食品(1262.HK)   2.82            7.47            2.65            12/9       花旗
  11/24-29    时代集团(1023.HK)       2.5             7.36-9.86       2.95-3.95       12/6       美银美林
  推迟        徐工机械1256.HK       3.64(H股)       63.6-78.6       17.48-21.6      待定       法巴、中金、瑞信、汇丰、麦格理和摩根士丹利
                                                      (亿元人民币)    (元人民币)
  推迟        三一重工6031.HK       13.4            216.14-259.7    16.13-19.38     待定       花旗、中信证券国际、美银美林
  9/15-20     小南国1147.HK         3.35            5.5-7.4         1.65-2.2        不予进行   美银美林和渣打
  6/24-29     中滔环保1162.HK       2.91            4.9-6.9         1.68-2.38       不予进行   花旗 
  6/24-29     京能清洁能源(0579.HK)   23.57           38.4-49         1.63-2.08       推迟       高盛、瑞银和中银国际
  6/17-22     浩沙国际(2200.HK)       4               11.52-16.4      2.88-4.1        不予进行   美银美林
  6/17-22     兴源动力1156.HK       2.6             7.07-9.4        2.72-3.62       不予进行   瑞银
  5/30-6/2    源库资源0394.HK       57.16           197.2           3.45            不予进行   中银国际
  4/15-20     中国汽车系统1283.HK   3               5.4-7.14        1.8-2.38        不予进行   联昌国际
  
  2011年已上市新股:   

  上市日  公司名称             发行价(港元)   集资额(亿港元)    首日股价变幅   保荐人
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  11/29  香港电讯信托(6823.HK)   4.53            93             升0.44%        中金、德银和高盛
  11/24  广豪国际(0844.HK)       0.8             0.8            升18.8%        时富金融
  11/23  中国车辆零部件(1269.HK) 1.4             1.12           升27.9%        光大证券
  11/18  金宝宝控股(1239.HK)     1.25            0.625          升1.6%         信达国际融资
  11/18  仁恒实业(8012.HK)       1.2             0.6            升7.5%         申银万国                                
  11/10  先健科技(8122.HK)       2               2.5            持平           派杰亚洲
  10/28  丰临集团(1152.HK)       0.5             0.52           升6%           创越融资 
  10/27  科诺威国际(1206.HK)     1               1.22           升3%           派杰亚洲
  10/18  凯德商用6813.HK     (介绍上市)        不适用         升0.39%^       中金香港和摩根大通
  10/6   中信证券(6030.HK)       13.3            132.4          持平           中信证券国际、建银国际和工银国际
  9/30   中国罕王(3788.HK)       2.51            11.52          跌2.4%         法巴、瑞信和德意志银行
  9/30   专业旅运(1235.HK)       0.63            0.63           跌25.4%        侨丰证券
  9/28   动感集团(1096.HK)       1.2             3.6            跌0.83%        国泰君安
  9/26   天福(6868.HK)           6.0             12.5           跌3.7%         中金、瑞信和宝来证券 
  9/23   鸿国国际(1028.HK)       2.3             11.5           跌14.8%        花旗和星展 
  7/27   高鑫零售(6808.HK)       7.2             82.4           升40.6%        花旗、汇丰和瑞银
  7/25   汇星印刷(1127.HK)       0.7             0.88           跌10%          Investec
  7/22   汉港房地产(1663.HK)     1.1             3.3            升2.7%         汇富集团
  7/20   盈利时(6838.HK)         1.87            2.3            升1.6%         海通国际
  7/15   青蛙王子(1259.HK)       2.6             7.8            跌2.7%         建银国际和联昌
  7/14   中国光纤网络(3777.HK)   1.2             4.9            升4.2%         中银国际
  7/14   金盾控股(2123.HK)       0.7             1.7            跌11.4%        国泰君安
  7/13   顺风光电(1165.HK)       1.11            3.9            跌10.8%        麦格理
  7/13   卓尔发展(2098.HK)       2.89            5.25           升6.9%         法国巴黎和交银国际
  7/12   中国威力印刷(6828.HK)   1.48            0.58           跌9.5%         元大证券和汇盈融资
  7/8    依利安达(1151.HK)      (介绍上市)       不适用         升3%^^         渣打证券(香港) 
  7/4    现代教育(1082.HK)       1.3             1.51           升6.9%         汇富金融,第一上海
  7/4    新矿资源(1231.HK)       1.75            17.5           跌1.1%         花旗、麦格理和洛希尔(香港)
  6/30   西藏5100(1115.HK)       3               4.5929         升23%          摩根大通、建银国际、工银国际、中信证券
  6/30   双桦控股(1241.HK)       1.16            1.625          升25.9%        派杰亚洲
  6/29   哈萨克铜业(0847.HK)     (介绍上市)      不适用         升0.36%^^      中金、花旗和摩根大通 
  6/27   理文手袋(1488.HK)       (介绍上市)      不适用         升10%^^        联昌国际 
  6/24   普拉达(Prada)(1913.HK)  39.5            167.2          升0.25%        Banca IMI、东方汇理银行、高盛、联合信贷
  6/24   勇利航业(1145.HK)       (介绍上市)      不适用         升5%^^         海通国际
  6/20   翔宇疏浚(0871.HK)       3.19            6.38           跌23.2%        建银国际、摩根士丹利、国泰君安
  6/16   新秀丽国际(1910.HK)     14.5            97.3           跌7.7%         高盛
  6/10   华能新能源(0958.HK)     2.5             62.15          跌2.8%         摩根士丹利、中金香港、高盛及麦格理
  6/10   龙翔集团(0935.HK)       1.1             3.03           升3.6%         光大融资  
  6/3    美高梅中国(2282.HK)     15.34           116.6          升1.8%         摩根大通、摩根士丹利和美银美林
  6/3    正业国际(3363.HK)       1.43            1.79           升0.7%         招银国际及东英金融
  5/26   中国地板(2083.HK)       2.95            11.01          跌0.34%        摩根士丹利、汇丰和渣打
  5/25   嘉能可(0805.HK)         66.53           20.8           跌2.52%        花旗、瑞信及摩根士丹利
  5/23   米兰站(1150.HK)         1.67            3.1            升65.9%        招商证券(香港)
  5/20   上海医药(2607.HK)       23              152.8          持平           瑞信、德银及高盛
  5/18   百宏实业(2299.HK)       5.18            29.8           升1.9%         瑞银、美银美林和建银国际
  5/17   远大中国(2789.HK)       1.5             22.5           升10.7%        德银及摩根大

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