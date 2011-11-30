〔中港个股〕仪征化纤与台湾远东新世纪合资200万吨PTA项目,共投6亿美元

路透香港11月30日电---中国石化仪征化纤(1033.HK)(600871.SS)周三公布,落实与台湾远东新世纪(1402.TW)设立精对苯二甲酸(PTA)的合资企业,规模由原先的100万吨扩至200万吨,总投资为6亿美元.

仪征化纤在联交所的声明中称,有关的合营合同将於12月上旬签署,将设立合资公司--远东仪化的注册资本为2.5亿美元,仪征化纤与远东新世纪分别按40%及60%的比例出资.

合资公司将在扬州化学工业园区建设PTA项目,2012年开工建设,建设周期为27-30个月.

"董事会认为,有关合资有利於仪征化纤解决主要原料PTA的来源问题."公告并称,仪征化纤的控股股东中国石化(0386.HK)(600028.SS)将向合资公司供应PTA主要原料PX(对二甲苯).

PTA为一种化工原料,从原油经过一系列工序提炼而出,主要制造涤纶,即用於纺织的合成纤维.仪征化纤主要生产及销售聚酯切片和涤纶维纤,并生产聚酯主要原料PTA.

仪征化纤H股早盘盘中跌0.55%,报1.8港元.(完)

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