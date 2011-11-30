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兼并收购 | 2011年 11月 30日 星期三 11:51 BJT

〔企业并购〕搜狐畅游将以1.6亿美元收购网游门户网站17173

路透香港11月30日电---中国互联网公司搜狐(SOHU.O)旗下的网络游戏公司--畅游(CYOU.O)周三宣布,将以1.625亿美元收购同属搜狐旗下的网游门户网站17173.

新闻稿称,畅游将以固定现金对价并购17173业务相关的全部资产,交易预计於12月完成.

"考虑本交易协议,搜狐和畅游修订了目前的不竞争协议,搜狐同意从本交易协议交割之日起五年期间不与畅游在17173业务领域竞争."公告称.

成立於2001年的17173向游戏用户和游戏公司提供内容资讯、互动娱乐及增值服务,定位於游戏在线媒体和增值服务提供商,该公司於2003年被搜狐收购.(完)

--记者 黄运涛; 审校 林高丽

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