〔企业并购〕搜狐畅游将以1.6亿美元收购网游门户网站17173

路透基点：海航集团获得10亿人民币过桥贷款，为收购佳美集团筹资--TRLPC
路透2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国航空综合企业海航集团已签署一笔10亿人民币(1.46亿美元)等值一年期过桥贷款，为其以14亿瑞郎(14.6亿美元)收购瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)的交易筹资。
路透香港11月30日电---中国互联网公司搜狐(SOHU.O)旗下的网络游戏公司--畅游(CYOU.O)周三宣布,将以1.625亿美元收购同属搜狐旗下的网游门户网站17173.
新闻稿称,畅游将以固定现金对价并购17173业务相关的全部资产,交易预计於12月完成.
"考虑本交易协议,搜狐和畅游修订了目前的不竞争协议,搜狐同意从本交易协议交割之日起五年期间不与畅游在17173业务领域竞争."公告称.
成立於2001年的17173向游戏用户和游戏公司提供内容资讯、互动娱乐及增值服务,定位於游戏在线媒体和增值服务提供商,该公司於2003年被搜狐收购.(完)
--记者 黄运涛; 审校 林高丽
路透2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国航空综合企业海航集团已签署一笔10亿人民币(1.46亿美元)等值一年期过桥贷款，为其以14亿瑞郎(14.6亿美元)收购瑞士航空配餐公司佳美集团(Gategroup)的交易筹资。
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，一个由中国投资者组成的财团已获得8亿美元五年期贷款，所得资金将用于27.5亿美元收购荷兰恩智浦半导体旗下业务部门的交易。 中信银行，民生银行以及星展银行是这笔境外贷款的牵头行，分别承诺贷款2.4亿美元、4.8亿美元和8,000万美元。 受邀参贷行获得综合收益超过350个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码340个基点。本贷款为气球贷款(大额尾付贷款)，以分期方式偿还。 本案借款方为Nexperia Holding BV，是为上述收购而成立的一个特殊目的公司(SPV)。收购交易已于周三完成，本笔贷款也已被支取。 恩智浦半导体发表声明称，公司将旗下部门Standard Products Business(亦称作Nexperia)出售给该财团，该交易在2016年6月首次宣布，已于周三完成。 根据财团成员之一--北京京运通科技股份有限公司周四发布的公告， 2015年Nexperia未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾MLD台铝生活商场(Metropolitan Living Development，简称MLD台铝)已筹得11.6亿台币(3,700万美元)五年期的贷款。本案为该公司首笔贷款。