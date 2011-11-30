〔企业并购〕搜狐畅游将以1.6亿美元收购网游门户网站17173

路透基点：一中资财团签订8亿美元贷款合同，用于收购恩智浦旗下部门

路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，一个由中国投资者组成的财团已获得8亿美元五年期贷款，所得资金将用于27.5亿美元收购荷兰恩智浦半导体旗下业务部门的交易。 中信银行，民生银行以及星展银行是这笔境外贷款的牵头行，分别承诺贷款2.4亿美元、4.8亿美元和8,000万美元。 受邀参贷行获得综合收益超过350个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码340个基点。本贷款为气球贷款(大额尾付贷款)，以分期方式偿还。 本案借款方为Nexperia Holding BV，是为上述收购而成立的一个特殊目的公司(SPV)。收购交易已于周三完成，本笔贷款也已被支取。 恩智浦半导体发表声明称，公司将旗下部门Standard Products Business(亦称作Nexperia)出售给该财团，该交易在2016年6月首次宣布，已于周三完成。 根据财团成员之一--北京京运通科技股份有限公司周四发布的公告， 2015年Nexperia未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)