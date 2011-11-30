〔香港热股〕中国燃气公布中期业绩後获花旗调升目标价,早盘曾涨逾6%

中国燃气早盘收涨1.13%,报2.68港元;稍早曾触及2.83港元.大市恒生指数.HSI则跌1.89%.

投行花旗的报告称,上半年的核心业务溢利同比增长59%至4.8亿港元,而液化石油气(LPG)业务扭亏.该行预期,中国燃气的天然气销量将继续增长,同时LPG业务在完成增持百江石油气後可望带来利润贡献,令该股较同业的折让收窄.