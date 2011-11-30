〔香港热股〕中国燃气公布中期业绩後获花旗调升目标价,早盘曾涨逾6%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月30日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)公布中期核心业务溢利同比大增59%後,获投行花旗调升目标价7%至3.48港元,其股份早盘一度涨逾6%後回落.
中国燃气早盘收涨1.13%,报2.68港元;稍早曾触及2.83港元.大市恒生指数.HSI则跌1.89%.
该公司周二晚公布,截至今年9月底止六个月净利为3.74亿港元,同比增长3倍;期内销售天然气23.9亿立方米,升30%.
投行花旗的报告称,上半年的核心业务溢利同比增长59%至4.8亿港元,而液化石油气(LPG)业务扭亏.该行预期,中国燃气的天然气销量将继续增长,同时LPG业务在完成增持百江石油气後可望带来利润贡献,令该股较同业的折让收窄.
花旗同时将中国燃气於2012-14年财年的盈利预测分别上调3%、10%及11%,目标价亦由3.25港元升至3.48港元,并维持该股"买入"评级.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。