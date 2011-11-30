〔香港个股〕华润水泥以3.4亿元人民币增持海南水泥合营股权

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月30日电---中国华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)周三宣布,公司将以3.4亿元人民币增持其於海南省一家水泥合资厂的31.08%股权.完成後,公司在该水泥厂的持股将增至94.53%.
公司的声明称,其透过全资公司在一公开招标中成功中标华润水泥(昌江)有限公司的31.08%股权,公司将以内部资源以现金支付代价.
华润水泥原来已持有华润昌江的63.45%股权.华润昌江在海南省经营三条总年产能325.5万吨的熟料生产线及五条总年产能为400万吨的水泥粉磨线.
华润水泥午盘中段股价跌4.07%,报5.66港元;大盘恒生指数.HSI挫1.92%. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。