〔香港个股〕华润水泥以3.4亿元人民币增持海南水泥合营股权

路透香港11月30日电---中国华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)周三宣布,公司将以3.4亿元人民币增持其於海南省一家水泥合资厂的31.08%股权.完成後,公司在该水泥厂的持股将增至94.53%.

公司的声明称,其透过全资公司在一公开招标中成功中标华润水泥(昌江)有限公司的31.08%股权,公司将以内部资源以现金支付代价.

华润水泥原来已持有华润昌江的63.45%股权.华润昌江在海南省经营三条总年产能325.5万吨的熟料生产线及五条总年产能为400万吨的水泥粉磨线.

华润水泥午盘中段股价跌4.07%,报5.66港元;大盘恒生指数.HSI挫1.92%. (完)

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