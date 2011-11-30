〔香港数据〕10月M-3货币供应按年减少3.8%--金管局

标题新闻：欧元区领导人和IMF已就希腊问题达成一致立场--欧元集团主席
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路透香港11月30日电---香港金融管理局(HKMA)周三公布10月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年减少3.8%.具体变幅如下(单位为%):
10/2011 9/2011 10/2010
港元 M-3(按年) -3.8 -0.4 14.7
港元 M-2(按年) -3.7 -0.3 14.8
港元 M-1(按年) -9.8 -6.0 23.7
港元 M-1(按年)* -0.7 5.7 12.7
有形贸易贷款额(按年计) 49.7 48.0 34.6
其它本地贷款额(按年计) 10.8 12.7 25.1
港元 M-3(按月) 2.3 -0.1 5.9
港元 M-2(按月) 2.4 -0.1 5.9
港元 M-1(按月) 0.0 1.8 4.2
港元 M-1(按月)* -3.1 -1.2 1.4(完)
注: * 经季节因素调整.
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--记者 黄运涛; 审校 张喜良
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路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。