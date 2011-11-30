《盛宏清专栏》中国12月国库现金管理招标工具可再发力3,000亿元

(本文作者为路透中文特约专栏撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

撰稿人 盛宏清

当前，商业银行面临两个窘境：一是资金仍较为紧张；其次是信贷投放能力受到制约。

资金偏紧表现在如下三个方面。其一，中型银行的资金净融出能力全面下降，河水干涸。中型银行是中转大型银行富余资金，接济小微金融机构的桥梁。目前，中型银行在资金市场上净融出资金量大幅减少，已经有两个月时间基本维持在零左右的水平。其二，货币市场上拆借资金的难度有所增加。其三，回购利率仍高於债券利率。目前7天回购利率在4.0%左右的水平，而1年和5年金融债券利率分别在3.59%、3.88%的水平。

与此同时，尽管商业银行获准在年底之前可增加信贷投放，但因其一般存款大幅减少，商业银行却处於“无米（或少米）下锅”的状态。据人行10月份统计数据，当月人民币存款净下降2,010亿元，其中，住户存款净下降7,272亿元，而最近公布的中国经济景气先行指标PMI大幅下跌给提升商业银行信贷投放能力增加了紧迫感。

既要增加资金充裕度，又要提高信贷投放能力，担纲此任当属“国库现金管理商业银行定期存款招标”工具了。

“国库现金管理招标工具”与央行的其它三项工具——RRR(存款准备金率)、逆回购、人民币/美元互换都可以起到向商业银行释放资金的作用，但对信贷的作用截然不同。RRR下调是将原先冻结的一般存款退还给商业银行，但对改善存贷比指标没有作用。逆回购是商业银行运用国债或央票作质押在央行借取资金，也不能降低存贷比。人民币/美元互换是将美元汇兑给央行换取人民币资金，对改善存贷比作用甚微。能降低商业银行存贷比的只能是“国库现金管理招标工具”。

年初以来，“国库现金管理招标工具”已经发行4,500亿（2010年发行4000亿），招标利率处於历史最高水平而且接近商业银行同期限的贷款利率水平，也高於1年-10年AAA企业债券利率水平。利率高企的根本症结是存贷比的限制和储蓄存款的流失。

从资金面角度看，目前金融机构超储率为1.4%（9月末数据），且12月份公开市场资金到期量仅为550亿，要保证年底全社会结算顺畅运行，金融机构超储率应该增加至2.0%以上，为此，在未来外汇占款保持平衡的条件下，央行还需要利用“国库现金管理招标工具”向商业银行注入资金约3,000亿。

从信贷角度看，前10个月人民币新增贷款5.58万亿，要完成全年信贷计划，11月-12月需要增加1.4万亿-1.9万亿。除了商业银行按照正常节奏吸收存款外（按照近2年月均9,000亿元计算），如果要满足存贷比管理规定，还需要额外增加约3,000亿的一般存款。如果11月-12月商业银行存款下降越多，那麽需要补充的国库现金管理商业银行定期存款就越多。

总之，为达“一石二鸟”目的，国库现金管理商业银行定期存款招标工具还可再发力3,000亿左右。(完)

(本文作者为光大银行资金部首席宏观经济分析师)