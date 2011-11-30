敬告客户:市场讯号--中国外汇占款下降,预示货币创造主渠道生变--PDF版本****

标题新闻：欧元区领导人和IMF已就希腊问题达成一致立场--欧元集团主席
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一直扮演者着中国央行基础货币投放"主角"的外汇占款出现近四年来的首次下降,发出了中国流动性供给和货币创造主渠道改变的重要信号,也预示着明年央行有必要动用下调准备金率或逆回购等工具,应对可能将出现的资金缺口.
以下这组数据引人关注:10月份中国金融机构外汇占款净下降248.92亿元人民币,为近四年来首次单月净下降.相应地,当月金融机构存款净减少2,010亿元,M2同比增速亦走低至12.9%.
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路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。