敬告客户:市场讯号--中国外汇占款下降,预示货币创造主渠道生变--PDF版本****

一直扮演者着中国央行基础货币投放"主角"的外汇占款出现近四年来的首次下降,发出了中国流动性供给和货币创造主渠道改变的重要信号,也预示着明年央行有必要动用下调准备金率或逆回购等工具,应对可能将出现的资金缺口.