更正:〔香港股市〕恒指收低1.46%,本月累计下跌9.44%

(更正:第五段应为,"指数成分股和权重的调整盘後生效",非盘後"宣布"调整指数成分股和权重;李宁大跌"7.17%",非"7.71%")

路透香港11月30日电---香港股市周三在11月最後一个交易日以下跌1.46%作收,回吐10月部份涨势.中国央行货币政策委员稍早的评论打压了近期内放宽政策的可能性,促使港股扩大跌幅,但成交增加.

恒生指数.HSI下跌1.46%,收於17,989.35,本月累计下跌9.44%.恒生国企指数.HSCE收低2.11%至9,508.94,本月累计跌幅9.55%.

中国沪综指.SSEC大跌3.27%,为8月8日以来当日最大跌幅,收报2,333.41点,但成交量写下逾两周来最高.沪综指本月累积下跌5.46%.

港股成交额为11月3日以来最高,在人行官员发表评论後,跌幅扩大,成交增加.中国央行货币政策委员夏斌称,政策微调关键是要用好动态的差别存款准备金率,并不意味着放松房地产调控.[ID:nCN1252040]

摩根士丹利资本国际(MSCI)指数成分股和权重的调整盘後生效,因此盘中变动剧烈的个股主要是可能被纳入、剔除或者权重有所调整的个股.被剔除出MSCI中国指数的李宁(2331.HK)大跌7.17%,成交量超过30日均值的15倍.

中国将於周四发布官方制造业采购经理人指数(PMI).根据路透调查显示,PMI要在荣枯分水岭徘徊.[ID:nCN1248448]

继瑞银和花旗於周二调降中国经济增长率预估值之後,申银万国周三预测,中国11月出口增幅可能减缓至7.7%,远低於10月的15.9%.(完)

--编译 沈以文;审校 王洋

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