更正:〔香港股市〕恒指收低1.46%,本月累计下跌9.44%

香港股市：收涨1.6%创一个半月最大单日涨幅，受内地股市回升提振
中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透的调查中值1万亿元，创三个月高位；9月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%。这显示央行维持政策宽松以支撑经济成长。
(更正:第五段应为,"指数成分股和权重的调整盘後生效",非盘後"宣布"调整指数成分股和权重;李宁大跌"7.17%",非"7.71%")
路透香港11月30日电---香港股市周三在11月最後一个交易日以下跌1.46%作收,回吐10月部份涨势.中国央行货币政策委员稍早的评论打压了近期内放宽政策的可能性,促使港股扩大跌幅,但成交增加.
恒生指数.HSI下跌1.46%,收於17,989.35,本月累计下跌9.44%.恒生国企指数.HSCE收低2.11%至9,508.94,本月累计跌幅9.55%.
中国沪综指.SSEC大跌3.27%,为8月8日以来当日最大跌幅,收报2,333.41点,但成交量写下逾两周来最高.沪综指本月累积下跌5.46%.
港股成交额为11月3日以来最高,在人行官员发表评论後,跌幅扩大,成交增加.中国央行货币政策委员夏斌称,政策微调关键是要用好动态的差别存款准备金率,并不意味着放松房地产调控.[ID:nCN1252040]
摩根士丹利资本国际(MSCI)指数成分股和权重的调整盘後生效,因此盘中变动剧烈的个股主要是可能被纳入、剔除或者权重有所调整的个股.被剔除出MSCI中国指数的李宁(2331.HK)大跌7.17%,成交量超过30日均值的15倍.
中国将於周四发布官方制造业采购经理人指数(PMI).根据路透调查显示,PMI要在荣枯分水岭徘徊.[ID:nCN1248448]
继瑞银和花旗於周二调降中国经济增长率预估值之後,申银万国周三预测,中国11月出口增幅可能减缓至7.7%,远低於10月的15.9%.(完)
--编译 沈以文;审校 王洋
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中国央行周二布数据显示，9月新增人民币贷款1.22万亿元，高于此前路透的调查中值1万亿元，创三个月高位；9月末广义货币供应量(M2)同比增长11.5%。这显示央行维持政策宽松以支撑经济成长。
鉴于本周美国住房数据表现强劲，而且其他美联储官员也发表了鹰派言论，有越来越多的人预期叶伦可能会就美国下次升息给出更明确的时间表。
路透香港7月8日 - 中国主要风力发电商--华能新能源 周五称，预计今年上半年净利同比增逾50%，其股份早盘初段逆市上涨。