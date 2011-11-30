〔银行观点〕明年香港经济起步较慢,全年GDP增速料为4%--恒生银行

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港11月30日电---恒生银行(0011.HK)周三发表研究报告预期,香港明年经济起步料将较慢,上半年的增速或降至不足4%,但全年经济估计仍可录得4%的增长.
恒生银行最新一期《香港经济脉搏》指出,明年香港的经济前景仍然阴霾不定,私人消费及投资增长料将温和放缓,政府财政开支则保持平稳,惟净出口将可能出现较大幅度的回落.
"欧洲债务危机可能升温,触发金融市场进一步动荡,并引致全球经济重陷衰退.一旦外围经济形势持续恶化,香港这一外向型经济所受到的冲击将尤其显着."报告称.
香港第三季本地生产总值(GDP)按年增长放缓至4.3%,政府并预期今年全年的GDP增长为5%,是前8月份时5-6%的预测下限.[ID:nCN1214186]
在通胀方面,报告称,全球食物及商品价格回落将有助纾缓通胀压力,但受租金上扬的滞後效应影响,香港通胀料将持续高企,预期2012年消费物价通胀平均为4.5%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。