〔银行观点〕明年香港经济起步较慢,全年GDP增速料为4%--恒生银行

路透香港11月30日电---恒生银行(0011.HK)周三发表研究报告预期,香港明年经济起步料将较慢,上半年的增速或降至不足4%,但全年经济估计仍可录得4%的增长.

恒生银行最新一期《香港经济脉搏》指出,明年香港的经济前景仍然阴霾不定,私人消费及投资增长料将温和放缓,政府财政开支则保持平稳,惟净出口将可能出现较大幅度的回落.

"欧洲债务危机可能升温,触发金融市场进一步动荡,并引致全球经济重陷衰退.一旦外围经济形势持续恶化,香港这一外向型经济所受到的冲击将尤其显着."报告称.

香港第三季本地生产总值(GDP)按年增长放缓至4.3%,政府并预期今年全年的GDP增长为5%,是前8月份时5-6%的预测下限.[ID:nCN1214186]

在通胀方面,报告称,全球食物及商品价格回落将有助纾缓通胀压力,但受租金上扬的滞後效应影响,香港通胀料将持续高企,预期2012年消费物价通胀平均为4.5%.(完)