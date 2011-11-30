〔香港新股〕罗兵咸永道预计明年香港矿业公司上市专案将回升至10-15宗

路透香港11月30日电---会计师行罗兵咸永道(普华永道,资诚)周三称,受当前全球经济不明朗以及股市波动影响,预计明年香港的矿业公司上市专案将达10-15宗,较今年有所回升.

罗兵咸永道香港矿业主管及审计部合夥人黄炜邦在记者会上表示,由於股市波动,截至9月底止矿业和资源相关企业的IPO(首次公开发售)专案由2010年的22宗减至8宗,不过筹资额则由2010年的680亿港元升至940亿港元,则显示出香港逐步被确认为矿业和资源企业的上市中心.

"当全球经济不明朗因素消散、信心恢复後,市场就会重新得到动力."他说,目前等待港交所(0388.HK)审批的各类IPO专案超过100个,相信很多企业等待市场回稳才进行IPO.

他并预计,明年在港上市的矿业公司单个集资规模介乎20-30亿港元,而其中三分之一为海外企业在港挂牌.

"以前矿业公司多选择在澳洲、伦敦和加拿大上市,现在还会考虑香港,目的为帮助其品牌打入中国市场."他说.

罗兵咸永道指出,欧美当前金融危机不会对中国商品构成重大影响,预期明年中国仍维持至少7%的经济增长,对商品需求持续增加,加上缺乏新的矿源和成本上升,商品价格的前景是乐观的.

而中国企业对海外资源并购趋势持续.罗兵咸永道中国矿业主管及企业购并服务部合夥人苏启元说,预期中国继续收购黄金及其他贵金属,以及优质工业资源资产,如铁矿石、冶金煤、肥料矿物和基本金属.

"预计中国将继续在传统投资地点寻找收购项目,以及扩大目标至其他新兴市场如蒙古和非洲."他说,随着澳洲碳税的实施,矿商的生产成本上涨,中国企业亦可能更多考虑到新兴市场、北美等地物色收购项目.

根据该行的矿业报告,中国的企业在2011年首六个月在全球矿业市场宣布了75宗收购项目,总值47亿美元,当中包括山东钢铁集团以15亿美元入股铁矿石生产商African Minerals LtdAMIq.L旗下Tonkolili项目,以及五矿资源(1208.HK)对Anvil Mining LimitedAVM.TOAVM.AX的13亿美元的要约收购.(完)