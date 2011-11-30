〔香港新股〕时代集团招股价定为区间下限每股2.95港元--销售文件

英国金融：四家银行获委任安排2065年到期通膨保值公债银团承销
路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。
路透香港11月30日电---据路透周三获得的销售文件,奢侈手袋及小皮具外判制造商--时代集团控股设定香港IPO(首次公开发售)招股价为每股2.95港元,为区间下限,集资9,460万美元.
销售文件并显示,时代集团是次拟发售2.496亿股股份,均为新股,并拥有15%超额配售权.该公司此前设定招股价区间为每股2.95-3.95港元.
该股份将於12月6日在港交所挂牌,新股编号为"1023".
此前有报导称,意大利奢侈品集团--普拉达(1913.HK)同意认购时代集团发行股份的19.6%,创投公司IDG认购22%.[ID:nCT0419966]
时代集团总部设于香港,在内地厂房生产手袋以及其它皮革制品,也为Prada、Coach等国际名牌手袋进行代工生产.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(13日) * 标售金额：暂定金额250亿台币 * 预测区间：0.280-0.320% * 受访机构：五家 路透台北2月10日 - 台湾财政部将于下周一(13日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，农历春节过后因外资汇入，外商银行资金相对充裕，基于消化资金需求，预估下周一标售的91天 期国库券决标贴现率在0.280-0.320%。 资金调度人士指出，近期货币市场受钜额国际债券交割影响，银行间分布不均状况明显，因此本地银行对 于利率偏低的国库券料兴趣缺缺，资金偏多的外商银将主导得标利率的位置。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.25-0.3 5%。 以下为各银行的看法重点分析： --春节过后，因外资仍呈现净汇入，近期存续期极短的公债殖利率明显下行，外商银基于消化资金需求， 料将追低利率。 --近期拆款市场受钜额国际债券交
路透台北2月10日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外币债发行热度增温 。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总额共103.1亿美元 。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿澳币、4.50亿南非 兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.02 威瑞森通讯 14.75亿美元 4.95% 30 *2017.02 高盛 6.00亿美元 0%(4.63%) 3