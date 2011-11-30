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新股公告 | 2011年 11月 30日 星期三 18:14 BJT

〔香港新股〕时代集团招股价定为区间下限每股2.95港元--销售文件

路透香港11月30日电---据路透周三获得的销售文件,奢侈手袋及小皮具外判制造商--时代集团控股设定香港IPO(首次公开发售)招股价为每股2.95港元,为区间下限,集资9,460万美元.

销售文件并显示,时代集团是次拟发售2.496亿股股份,均为新股,并拥有15%超额配售权.该公司此前设定招股价区间为每股2.95-3.95港元.

该股份将於12月6日在港交所挂牌,新股编号为"1023".

此前有报导称,意大利奢侈品集团--普拉达(1913.HK)同意认购时代集团发行股份的19.6%,创投公司IDG认购22%.[ID:nCT0419966]

时代集团总部设于香港,在内地厂房生产手袋以及其它皮革制品,也为Prada、Coach等国际名牌手袋进行代工生产.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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