《香港报摘》--经济日报12月1日

* 要闻版头条:

--环球多国央行昨晚突然联手出招,增加市场流动性.中国人民银行宣布调低存款准备金率0.5个百分点,是近三年来首次调低.

* 其他:

--中国内地第二大券商海通证券(600537.SS)发行H股的集资计划获两名基础投资者认购约13.3%的发售额,加上中国央行突减准备金率,料有助推进其集资130亿港元的招股大计.

--市场消息指,撇除四名基础投资者认购H股最多六成的发售额计,新华人寿H股国际配售部分已获得两倍以上的认购额.

--随着新濠博亚6883.HK(MPEL.O)来港上市,母公司新濠国际(0200.HK)历史任务完结.新濠国际主席何猷龙称,新濠有兴趣发展亚洲区博彩业务,视乎情况而决定会否继续与新濠博亚另一大股东Crown(CWN.AX)合作.

--汇丰(0005.HK)的大规模裁员计划日前正式展开,香港财经事务及库务局局长陈家强表示,政府关注有关活动,并会从监管角度出发,留意裁员後银行的营运会否受到影响.

--迪生创建(0113.HK)中期净利按年升2.4%至6,252万港元,中期股息每股0.13港元.公司主席潘迪生表示,暂时未见本港消费市场显着放缓.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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