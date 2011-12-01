《香港报摘》--信报12月1日

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 头版头条:
--全球央行再次联手救市,在中国人民银行突然宣布调低银行存款准备金率後不久,美欧日等六大央行也联手向全球金融系统注入流动性,消息刺激美股、现货金以及油价齐齐急升.
* 其他:
--信用评级机构标准普尔因修订评估准则,将全球最大的37家金融机构的评级进行复评,其中15家银行被调低信贷评级,其中包括汇丰控股(0005.HK)、恒生银行(0011.HK).
--继渣打(2888.HK)11月中旬上调按揭息率,中银香港(2388.HK)和东亚银行(0023.HK)今天起亦上调按息,料触发其他中小型银行跟随.
--今年以预托证券形式在香港挂牌的Coach(6388.HK)(COH.N)公司主席兼行政总裁Lew Frankfort表示,计划每年在中国新增30间店铺,至明年底达100间,并成为其第三大市场.
--中国制药(1093.HK)公布中期净利按年下跌逾50%至2.86亿港元,并发出盈利警告,预计截至12月31日止全年净利将大幅减少.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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