《香港报摘》--信报12月1日

* 头版头条:

--全球央行再次联手救市,在中国人民银行突然宣布调低银行存款准备金率後不久,美欧日等六大央行也联手向全球金融系统注入流动性,消息刺激美股、现货金以及油价齐齐急升.

* 其他:

--信用评级机构标准普尔因修订评估准则,将全球最大的37家金融机构的评级进行复评,其中15家银行被调低信贷评级,其中包括汇丰控股(0005.HK)、恒生银行(0011.HK).

--继渣打(2888.HK)11月中旬上调按揭息率,中银香港(2388.HK)和东亚银行(0023.HK)今天起亦上调按息,料触发其他中小型银行跟随.

--今年以预托证券形式在香港挂牌的Coach(6388.HK)(COH.N)公司主席兼行政总裁Lew Frankfort表示,计划每年在中国新增30间店铺,至明年底达100间,并成为其第三大市场.

--中国制药(1093.HK)公布中期净利按年下跌逾50%至2.86亿港元,并发出盈利警告,预计截至12月31日止全年净利将大幅减少.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]