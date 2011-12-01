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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月1日

路透香港12月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7751港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收高490.05点,或4.24%,报12,045.68点.因受助于全球主要央行联手抗击欧债危机.[ID:nCN1253996]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  193.320    6.64      73678            15.031       7.21
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.240    4.08     289955             3.807       7.53
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.670    3.44     370376            77.238       3.95
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.260    5.64     379872            20.868       8.35
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  130.750    5.62     111033            10.166       6.34
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  106.350    4.27      68328             8.269       4.80
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   39.150    3.98     955760            60.879       5.97
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   61.880    5.35      59254             4.811       4.59
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.570    4.71     377517            16.771       4.30
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   24.470    4.93     159438            19.026       9.47
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   21.280    1.82      55139             4.136       4.72
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   27.150    7.82      23264             4.222       6.08
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   21.660    8.63      17941             1.684     -47.37
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.560    7.11     101146             0.398       4.76 (完)

  --整理 雷美珍

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