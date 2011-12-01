《香港报摘》--其他报纸重要消息12月1日

* 明报:

--为迎接新股陆续登场,券商纷纷预留巨额孖展(保证金融资),其中海通证券及英皇证券均分别预留100亿港元作孖展额度.

* 星岛日报:

--周大福珠宝(1929.HK)下周一才启动公开招股,但已累积1,600万港元预订额,显示出投资者反应较预期热烈.

--富士康(2038.HK)宣布,自2012年1月1日起陈伟良将退任行政总裁,而程天纵将获委仕为该公司执行董事兼行政总裁.

* 苹果日报:

--豪特保健(6880.HK)今天起公开招股,其国际配售部分已获得两倍超额认购,公司行政总裁叶志礼表示,有信心业务毛利率长期维持在70%水平,并保持每年派息比率在30%.

--SOHO中国(0410.HK)董事长潘石屹与华远地产董事长任志强,联合其他18家房地产开发商共同发起了首个房地产电子商务联盟.

* 文汇报:

--宝信汽车(1293.HK)周三举行投资者推介会,其香港IPO获西京投资董事长刘央认购2,000万美元.

--美联集团工商舖(0459.HK)行政总裁黄子华预料,明年上半年商舖租金可望上升约5%,核心区商舖售价於明年上半年可望升约3-5%.

* 大公报:

--新濠博亚娱乐6883.HK联席主席兼行政总裁何猷龙表示,欧债问题加上美国经济未见复苏,将令澳门博彩市场趋向正常化,他预期2012年澳门博彩收益增幅将由今年45%放缓到15-20%.

----综合地产代理统计,香港十大屋苑11月成交量首度跌穿200宗,录176宗买卖,按月大跌近30%,创1997年以来最差表现.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/林高丽

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