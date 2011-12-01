〔港报社评〕加强管理摊档,严防悲剧重演--星岛日报12月1日

旺角花园街凌晨排档失火蔓延至毗邻旧楼,至少9死30伤.纵火凶徒罔顾人命,令人发指,港府加强缉凶之外,还需要得到贩商合作,加强防范,保护市民生命财产.去年圣诞前的大火,烧毁80多个摊档,六人受伤,财物损失共值2,500万港元.港府其後作出连串措施,改善供电设施和走火通道,分隔摊档距离空间,规定搭建材料要防火,务求降低失火机会,而万一失火,也可以减低蔓延速度及方便这一带住客逃生.可惜,这些措施和努力,无法防止今次更严重的火灾.

港府昨日迅速成立高层跨部门工作小组,由政务司司长林瑞麟统率,跟进这次事件,官员定於今天与贩商开会,商讨善後.花园街的摊档规模大,密度高,固然是跟进的焦点,但全港还有其他邻近旧楼的排档,港府宜一并研究如何控制风险.

其中一个做法,是效法俗称"女人街"的通菜街贩商一样,朝搭晚拆,收档後留下一片空地,令纵火凶徒失去目标.贩商有多点工夫要做,又要找地方安放器材,不过,花园街和通菜街所卖货品大同小异,通菜街商贩做得到的,花园街商贩如果觉得自己做不到.就需要向市民说出道理.

维持社会安全,港府责无旁贷.至於花园街连同通菜街一带,是市民购买廉宜物品的好去处,具有香港特色的旅游景点,贩商使用路面,免了铺租,其实是享受着大众的津贴来做生意,绝对有责任做好防火安全,在保障自己财产之外,确保对附近居民和商铺的安全.