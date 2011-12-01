〔港报社评〕下调存准金率流动性续放松--信报12月1日

在经济增速明显放缓及出口外需求进一步萎缩的形势下,人民银行决定下调存款准备金率0.5%,降至21%,向市场释出更多流动性.在中央经济工作会议举行前夕,央行下调存款准备金率,意味货币政策的主要任务,已从稳定物价总水平转向适度放松,并且进一步扩大"微调"的范围.

央行下调存款准备金率,其实之前已不断向市场发出信号.除了连续下调一年期央票发行利率外,日前宣布放松20多家农业信贷机构的放贷限制,把存准金率“回复”到16%水平,进一步显示全面下调存准金率已箭在弦上.由於通胀从峰值回落并形成下行之势已告确认.11月消费者物价指数估计可降至5%之下,但经济增速放缓之势,却随着投资和出口表现弱化,浮现增速急遽下滑风险.日前央行公布10月外汇占款负增长近250亿元,为近四年来首次下降,在外商直接投资及外贸顺差仍然维持的形势下,反映资本流出,广义货币供应量M2增速加快下滑,所形成的流动性紧绌压力也不断加大.

如今出口形势更有进一步恶化之虞.中国出口8月、9月、10月已连续三个月增速回落.照形势观察,欧洲经济陷入衰退机率极大.欧罗区11月经济信心指数(ESI)滑落至两年来新低,反映对於欧债危机蔓延,烧至核心国家,区内景气濒临衰退的担忧变本加厉.更令人忧虑是欧洲应对衰退的能力,随着通胀升温,令降息手段受到制约,难以积聚经济回升动力.人民银行在中国经济会议举行前夕,宣布下调存准金率,显示保增长已成为货币政策的优先目标.也赶在11月官方PMI预期跌落扩张线之下的坏消息公布前采取行动,为金融市场先服下定心丸,可谓用心良苦.调低存准金率50个基点,可向市场释出约3,500亿元流动性.自去年1月起,央行上调了存准金率12次,共600个基点.目前存准金率仍处於21%高水平,整体性的货币偏紧局面还没有根本性转变,但逐步扩大“局部宽松”范围,可以说趋势已相当清晰.在经济下行压力加大、外围经济形势恶化的环境下,估计明年第一季存准金率仍有多次下调空间.