〔港报社评〕排档隐患若无法根治,应实施朝搭晚拆--明报12月1日

花园街排档四级大火,到截稿时已夺去9命,另有34人受伤,其中5人危殆,这宗惨剧,再一次说明街边排档对於相邻民居,构成巨大安全隐患.排档是香港一道风景线,於吸引游客和推动地区经济,有明显效益,值得保留和逐步完善,不过,人命关天,没有一个社会效益值得用人命换取,若排档未能根治消防隐患和管理问题,其存在对相邻民居就构成威胁,这样的话,港府应该考虑规定排档必须"朝搭晚拆",以最大程度保障居民的生命安全.

昨日大火之後,食物及卫生局长周一岳重提这些措施,不过,只要在花园街走一趟,就会发现排档情况,基本上依然故我,除了供紧急车辆使用的车道空间,可以说勉强合格以外,其他情况没有改变,排档依旧节比相连,搭得联袂成荫.晚上只要到这些排档街道一看,就知道真实情况.所以,周局长若认为当日已经汲取教训,"安全措施"尽数落实,那是自欺欺人.

排档市集是香港一大特色,亦是旅客购物热点地方,港府应该想方设法使之在安全情况下,继续营运和存在.昨日发生惨剧之後,港府对於排档隐患,应该以更严格标准来检视.区议会则要积极负起责任,协调商贩放弃自私做法,必须顾及居民生命安全.若港府并无良方善法使商贩遵守,则要采取釜底抽薪之法,仿效俗称通菜街的女人街,实行排档"朝搭晚拆",使居民不至於时刻都活在火警的恐惧之中.女人街排档可以朝搭晚拆,其他排档无理由不可以.