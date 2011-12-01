〔港报财经评论〕避免破位追市--信报12月1日

避免破位追市/苏子

本周初欧罗兑美元在亚洲市裂口高开并曾上升百点子,可惜随後汇价表现反覆,未能展开更有力的单边升市,到本周二汇价升至1.3420/1.3450阻力区後已见阻力重重,最後欧罗兑美元仅高见1.3442水平,未能成功升逾1.3420/1.3450阻力区,因此迅即触发庞大平仓沽盘入市,使欧罗兑美元回复弱势,并於昨天欧洲入市後,已经抹去本周早段大部分升幅,差不多完全补回上周五的1.3240收市价裂口.随後欧罗兑美元自此低位回升至1.3305水平便乏力再升,则处於1.3285水平波动.如昨晚欧罗兑美元一直乏力返回1.33关口以上波动,反而回落至本周初1.3270低位以下收市,预料汇价今天沽压将会进一步扩大,相信上周五所造的1.3210低位将会不保,稍後将难免下试20周保历加通道的1.3125底部支持,以及汇价由去年6月的1.1874低位升至今年5月的1.4940高位的61.8％调整目标,即1.3045关键支持.

不过,若昨晚欧罗兑美元未见明显低收,并且显着企稳在1.33关口以上波动及收市,那便暂时不宜对汇价看得太淡了,反而小心因未能在昨天欧洲市完全补回上周五的收市裂口随後将回复偏强的走势.欧罗兑美元的100月SMA支持处於1.3315水平,而昨天为11月份最後一个交易天,若汇价可以显着在1.33关口以上收市,换言之,即11月份可以继续保持在100月SMA支持以上收市,这对12月份欧罗兑美元而言将是一个较为利好的讯号.欧罗兑美元的即市走势显得异常波动,且经常出现忽上忽落的难以捉摸走势;面对这种异常市况,即市投资者宜避免采取破位追市的策略,因市场大户往往利用一些市场传言令汇价出现一些短线技术性的假突破,使那些看见破位才追市的短线投资者掉进上述的假突破走势陷阱里而损手.

假如昨晚欧罗兑美元未见低收,昨天欧罗兑美元在欧洲市跌破本周初所造的1.3270低位,但仅低见1.3256低位便迅即回稳过来的走势可视为假突破的走势陷阱,相信此走势已经屠杀了一些实力不足的短线欧罗兑美元好仓,而这令欧罗兑美元的短期走势将再度转回偏强,并有望在突破昨天亚洲市的1.3385高位後,进一步突破10天SMA阻力.由於欧罗兑美元在本周二曾略破10天SMA阻力,可惜却得而复失,出现假突破.因此,若昨晚或今天欧罗兑美元可以再次突破10天SMA阻力,那便要小心会是真突破,而汇价在成功返回10天SMA阻力以上波动及收市後,预料会升逾1.3420/1.3450阻力,并上试更关键的20天SMA阻力.