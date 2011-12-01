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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 09:36 BJT

〔香港股市〕开盘大涨5.8%,央行调降准备金率刺激中资股飙升

路透香港12月1日电---香港股市周四开盘大涨,受中资企业强劲升势带动,周三晚央行三年来首次调降商业银行存款准备金率,预示政策转向.

恒生指数.HSI开盘大涨5.81%至19,033.96点.恒生国企指数.HSCE开盘劲扬7.06%至10,180.34点.(完)

--编译 吴云凌;审校 孙茉莉

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