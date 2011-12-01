〔香港金融〕不担心全球主要央行注入流动性行动会引发热钱入港--官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月1日电---就主要央行协同行动向全球金融系统注入流动性的行动,香港财经事务及库务局局长陈家强周四称,不担心会引发热钱流入香港市场,而造成股市及资产泡沫.
陈家强今早向传媒作以上表示.
他并称,央行向市场注入流动性的行动,旨在确保欧洲银行於短期内能在相对宽松的环境下进行融资,为欧洲政府解决问题增加空间.
至於对环球经济影响,则取决於欧洲政府财政上取态(取向),以及欧洲央行对量化宽松采取措施.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)、以及加拿大、英国、日本和瑞士的央行周三在一份联合声明中称,已同意从12月5日起将现有美元互换安排的定价下调50个基点,同时同意采取其他措施.[nCN1253270]受该消息刺激,美国股市大涨,道琼斯指数.DJI收涨4.24%. (完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。