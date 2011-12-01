〔香港金融〕不担心全球主要央行注入流动性行动会引发热钱入港--官员

路透香港12月1日电---就主要央行协同行动向全球金融系统注入流动性的行动,香港财经事务及库务局局长陈家强周四称,不担心会引发热钱流入香港市场,而造成股市及资产泡沫.

他并称,央行向市场注入流动性的行动,旨在确保欧洲银行於短期内能在相对宽松的环境下进行融资,为欧洲政府解决问题增加空间.