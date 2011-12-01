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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 09:28 BJT

〔香港金融〕不担心全球主要央行注入流动性行动会引发热钱入港--官员

路透香港12月1日电---就主要央行协同行动向全球金融系统注入流动性的行动,香港财经事务及库务局局长陈家强周四称,不担心会引发热钱流入香港市场,而造成股市及资产泡沫.

陈家强今早向传媒作以上表示.

他并称,央行向市场注入流动性的行动,旨在确保欧洲银行於短期内能在相对宽松的环境下进行融资,为欧洲政府解决问题增加空间.

至於对环球经济影响,则取决於欧洲政府财政上取态(取向),以及欧洲央行对量化宽松采取措施.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)、以及加拿大、英国、日本和瑞士的央行周三在一份联合声明中称,已同意从12月5日起将现有美元互换安排的定价下调50个基点,同时同意采取其他措施.[nCN1253270]受该消息刺激,美国股市大涨,道琼斯指数.DJI收涨4.24%. (完)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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