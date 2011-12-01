《投行看数据》美银美林预计中国明年底前将再下调三次存款准备金率

路透香港12月1日电---中国三年来首度降低存款准备金率,美银美林发布报告称,预计2012年底前还会再调降三次存准率即共计150个基点,主要因应经常项目顺差下降且此前热钱流入的趋势有所逆转.

但报告指出,此举为10月初以来持续进行的政策微调的一部分,并非现有货币政策的转折点.

此次下调存款准备金率,主要是基於以下因素:对人民币/美元出现贬值的担忧令外汇流入放缓;通过央票到期注入流动性的空间非常有限;以及随着中国新年的到来,流动性会有季节性上升.

此外,高企的存款准备金率歪曲了银行间利率,市场对过度使用存款准备金率作为流动性管理的工具颇有微词.

"我们不认为这是现有货币政策的转折点.更确切的说,我们不认为此次会像以往的周期那样,降息伴随调降存款准备金率而至",报告称.

该行指出,不认为央行会减息主要基於以下几点,即尽管居民消费价格指数(CPI)增速可能在明年一些月份跌破3%,但可能在明年四季度重上4%;减息可能在政府控制房价的决心方面传达令市场疑惑的信息.

该行认为,央行可能在明年下半年非对称性加息一次;而一些主要的信贷指标将保持不变,预计明年贷款增速在14%左右,新增贷款为7.5-8万亿元人民币.

中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,上次下调存款准备金率是在2008年12月25日.

此次存款准备金率下调後,大银行和小银行的存款准备金率分别降至21%和19%.(完)