(重发)《投行看数据》中国下调存准率放松流动性,料春节前仍将下调一次--渣打

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路透香港12月1日电---渣打银行最新发布报告预计,中国银行间市场未来将受到不同渠道资金流动的扰动,但为了应对明年1月份流动性明显紧缺的市场,料中国央行将会在春节前再次下调存款准备金率.

报告预计,明年上半年总计会有四次下调,每次为0.5个百分点.这会令银行体系的超储率升至2.5%左右,以确保2012年银行的正常信贷投放以及支持经济回暖.

报告指出,年末对银行市场资金流动的影响包括多个因素,如财政存款、外汇占款、公开市场操作等.尽管每年年末的财政存款投放都是一场流动性增加的大联欢,但这不意味着会降低存款准备金率继续下调的可能性,从历史上看,也曾经出现过巨额财政支出并未有效提升超储率的情况.

综合各项因素,报告认为,年末银行体系的超储将增加流动性9,000亿元,达到2万亿,但这不足以让中国央行停止下调存款准备金率的步伐.因未来数月中国经济可能出现较大的下滑风险,这将推动央行进一步放松银根.

而进入一月份,受外汇占款持续低迷、现金需求大增、央票到期量萎缩、银行年初放贷冲动等因素的影响,银行体系的流动性将再次出现紧绷的局面.

报告认为,鉴於这些因素的存在,渣打认为春节前中国央行还将再次下调存款准备金率.此外,明年上半年,还将下调四次存款准备金率.(完)