〔投行观点〕中国电价涨幅超预期,料提升电商明年上半年边际利润--花旗

路透香港12月1日电---投行花旗的报告称,中国国内电价涨幅超出该行预期,预料明年上半年电力公司的边际利润将见改善.

中国国家发展和改革委员会周三宣布,从周四(12月1日)起上调上网及销售电价,由此销售电价每度(千瓦时)平均上调0.03元人民币,并对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1252836]

花旗称,此次调价比预期早,而调价幅度达6.8%,也高於该行预期的5%.电价每上涨1%,国内电商平均获利增20.9%.加上煤价涨幅受到局限,相信2012年上半年电力公司的利润率将获提升.

不过电价上涨已流传了一段时间,因此花旗预期随着消息得到证实,电力股短期可能面对获利沽压.

中国最大发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)H股今早一度冲高4.8%後回落;香港时间10:05,该股升2.53%,报4.05港元.其A股则跌2.27%,报4.73元人民币.

其他主要电商表现各异,大唐发电(0991.HK)(601991.SS)H股升1.56%,华电国际(1071.HK)(600027.SS)H股持平,华润电力(0836.HK)跌0.13%,中国电力(2380.HK)涨3.57%.(完)