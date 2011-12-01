《投行看数据》中国政策焦点转向保增长,春节前或继续下调存准率--花旗

路透香港12月1日电---投资银行花旗发布报告称,中国央行三年来首次降低存款准备金率,此举表明政府的政策焦点已经从抗通胀转向经济稳步增长,预计中国春节新年(1月23日)前还可能有数次下调.

报告称,由於外部环境不佳、成本上升和紧缩政策,经济增长已放缓.政府似乎越来越担心经济下滑风险,此次下调存款准备金率可以看做是政策放松的开始.

报告指出,中国央行此前将存款准备金率调高至历史新高,以抑制资本流入.由於贸易顺差预计会下跌,资本流入短期内也有可能放缓,央行可能很继续下调降存款准备金率以提高货币乘数,尤其是通过公开市场操作注入流动性的空间已经收窄.

"我们认为此举表明政府已开始为避免经济出现剧烈下滑采取措施.在中国新年之前还有可能下调数次存款准备金率."报告称.

这是中国央行在6月调升存款准备金率後首次调降.在最近一轮货币紧缩周期中,存款准备金率一共上调12次至21.5%的历史高位.

中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,上次下调存款准备金率是在2008年12月25日.(完)