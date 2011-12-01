《投行看数据》中国政策焦点转向保增长,春节前或继续下调存准率--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月1日电---投资银行花旗发布报告称,中国央行三年来首次降低存款准备金率,此举表明政府的政策焦点已经从抗通胀转向经济稳步增长,预计中国春节新年(1月23日)前还可能有数次下调.
报告称,由於外部环境不佳、成本上升和紧缩政策,经济增长已放缓.政府似乎越来越担心经济下滑风险,此次下调存款准备金率可以看做是政策放松的开始.
报告指出,中国央行此前将存款准备金率调高至历史新高,以抑制资本流入.由於贸易顺差预计会下跌,资本流入短期内也有可能放缓,央行可能很继续下调降存款准备金率以提高货币乘数,尤其是通过公开市场操作注入流动性的空间已经收窄.
"我们认为此举表明政府已开始为避免经济出现剧烈下滑采取措施.在中国新年之前还有可能下调数次存款准备金率."报告称.
这是中国央行在6月调升存款准备金率後首次调降.在最近一轮货币紧缩周期中,存款准备金率一共上调12次至21.5%的历史高位.
中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,上次下调存款准备金率是在2008年12月25日.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。