〔投行观点〕花旗料中电控股下半年净利减少20亿港元,受澳洲碳税影响

路透香港12月1日电---投行花旗的报告称,预料受澳洲碳税影响,香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)今年下半年净利将减少20亿港元,较此前市场预期为少.

中电於11月初表示,澳洲开徵碳税对其2011年财务业绩带来不利影响,因集团可能须为其澳洲子公司TRUenergy作出减值.[ID:nCH0086233]

花旗此前预期中电须为相关的发电资产减值40亿港元,但该行最近与中电的管理层会见後指出,相信减值对盈利影响仅20亿港元,因减值的部分不利影响被重估收益等抵销.

花旗将中电2011年度净利预测下调20%,惟随着澳洲碳税补助到位,2012-13年度净利预测则上调3-4%.该行维持对中电"中性"评级,及目标价73港元.

报告并指出,中电计划将其於九龙总部物业重建成住宅项目出售,可望为中电带来12亿港元利润,或每股盈利0.5港元.

中电周四早盘盘中涨0.66%,报68.7港元.

澳洲政府提议的一篮子洁净能源法案已先後由众议院和参议院通过,并将於2012年7月1日生效,重点包括订立减排目标、实施自生效日起为期三年起点为每吨23澳元的固定碳价、实施排放交易计划、成立能源保障基金等等.(完)