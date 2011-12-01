〔投行观点〕花旗料中电控股下半年净利减少20亿港元,受澳洲碳税影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月1日电---投行花旗的报告称,预料受澳洲碳税影响,香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)今年下半年净利将减少20亿港元,较此前市场预期为少.
中电於11月初表示,澳洲开徵碳税对其2011年财务业绩带来不利影响,因集团可能须为其澳洲子公司TRUenergy作出减值.[ID:nCH0086233]
花旗此前预期中电须为相关的发电资产减值40亿港元,但该行最近与中电的管理层会见後指出,相信减值对盈利影响仅20亿港元,因减值的部分不利影响被重估收益等抵销.
花旗将中电2011年度净利预测下调20%,惟随着澳洲碳税补助到位,2012-13年度净利预测则上调3-4%.该行维持对中电"中性"评级,及目标价73港元.
报告并指出,中电计划将其於九龙总部物业重建成住宅项目出售,可望为中电带来12亿港元利润,或每股盈利0.5港元.
中电周四早盘盘中涨0.66%,报68.7港元.
澳洲政府提议的一篮子洁净能源法案已先後由众议院和参议院通过,并将於2012年7月1日生效,重点包括订立减排目标、实施自生效日起为期三年起点为每吨23澳元的固定碳价、实施排放交易计划、成立能源保障基金等等.(完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。