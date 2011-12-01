〔香港数据〕10月份零售销售值按年升23.1%,本地和旅客消费持续强劲

路透香港12月1日电---香港政府周四公布,10月份的零售业总销货值及总销货数量,分别按年增长23.1%和15%,反映本地消费需求和旅客开支依然强劲.

政府发言人在新闻稿中指出,市民收入在过去一年多有可观升幅,加上访港旅游业持续畅旺,应在短期内继续对零售业务有利.不过,外围环境的下行风险增加,政府会留意这些风险因素将如何影响本地经济和消费意欲.

今年1-10月的累计零售业总销货价值上升25.2%,而总销货数量则上升18.8%.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2011年10月 +23.1* +15.0*

9月 +24.0^ +15.1^

8月 +29.0 +20.7

7月 +29.1 +22.4

6月 +28.8 +22.2

5月 +27.8 +21.1

4月 +27.8 +22.1

3月 +26.2 +20.2

2月 +8.5 +5.0

1月 +28.1 +23.6

2010年12月 +18.6 +16.0

11月 +18.1 +15.4

10月 +21.8 +19.7 (完)

注: * 初步数据

^ 经修订

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