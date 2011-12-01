〔香港个股〕中海油称就数个墨西哥湾深水项目,与加拿大Nexen签订协议

路透香港12月1日电---中国最大离岸油气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四称,该公司已就於墨西哥湾数个深水项目,与加拿大能源公司Nexen IncNXY.TO签订协议.

中海油发言人在电邮中称,该公司将获取Kakuna, Angel Fire及Cypress深水勘探井的各20%工作权益,以及另外三个勘探井的10-25%工作权益.而Nexen将担任这些项目的作业者.

中海油刚刚完成对加拿大油砂开发商OPTIOPC.TO价值21亿美元的收购交易,因而与Nexen成为合作夥伴.OPTI与Nexen合作持有阿尔伯塔省四个油砂项目,并由Nexen担任作业者.[ID:nCH0088793]

Nexen稍早的声明称,Kakuna的钻探工作进展顺利,并预期明年就Angel Fire井开钻.

中海油周四早盘跟随大市和油价上涨,香港时间11:32,该股升8.7%,报15.24港元.(完)

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