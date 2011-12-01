〔香港个股〕中海油称就数个墨西哥湾深水项目,与加拿大Nexen签订协议

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月1日电---中国最大离岸油气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四称,该公司已就於墨西哥湾数个深水项目,与加拿大能源公司Nexen IncNXY.TO签订协议.
中海油发言人在电邮中称,该公司将获取Kakuna, Angel Fire及Cypress深水勘探井的各20%工作权益,以及另外三个勘探井的10-25%工作权益.而Nexen将担任这些项目的作业者.
中海油刚刚完成对加拿大油砂开发商OPTIOPC.TO价值21亿美元的收购交易,因而与Nexen成为合作夥伴.OPTI与Nexen合作持有阿尔伯塔省四个油砂项目,并由Nexen担任作业者.[ID:nCH0088793]
Nexen稍早的声明称,Kakuna的钻探工作进展顺利,并预期明年就Angel Fire井开钻.
中海油周四早盘跟随大市和油价上涨,香港时间11:32,该股升8.7%,报15.24港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。