〔香港热股〕大型内房股狂飙逾一成,因存准率调降可望纾缓资金链

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月1日电---中国突然调降存款准备金率,刺激香港上市的内地房地产商股票周四暴涨,龙头股如中国海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)等均劲升逾一成.分析师指出,虽然此举无关放松房地产调控,但开发商紧绷的资金链将得以纾缓.
在全球主要央行联手救市,加上中国央行三年以来首度调降存款准备金率0.5个百分点等多项利好消息带动下,香港股市恒生指数.HSI早盘狂飙近6%,沉寂多时的内房股板块亦再领风骚.
分析师认为,内房股此前下跌不少,估值亦已反映相关跌幅甚至跌得过了头.但中国调控房地产的政策仍未有放松,因此料短期内内房股表现仍会反覆上落,但相信已脱离此前的低位.
"中央的货币政策微调,但对房地产的调控仍会继续,因为现时楼价跌幅仍未达到官方的目标水平,所以内房股升幅会受限制."新鸿基金融资料研究部分析员苏沛丰说.
汇丰周四的报告称,中国央行的举措将为市场注入流动性,且未来贷款额度有可能增加,有利资金流入房地产市场,但影响只属间接.不过,该行相信未来房地产的限购令仍会继续,抑制了换楼和投资需求.
但汇丰同时认为,银行体系的资金增加,将会加快贷款人取用按揭贷款,并改善开发商的现金流状况.
内房股板块早盘全线上升,中国海外和华润置地早盘分别收涨11.16%和11.58%;已提前完成全年销售目标的恒大地产(3333.HK)涨14.29%.富力地产(2777.HK)、碧桂园(2007.HK)、雅居乐(3383.HK)等亦升逾12-15%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。