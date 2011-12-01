〔香港热股〕大型内房股狂飙逾一成,因存准率调降可望纾缓资金链

路透香港12月1日电---中国突然调降存款准备金率,刺激香港上市的内地房地产商股票周四暴涨,龙头股如中国海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)等均劲升逾一成.分析师指出,虽然此举无关放松房地产调控,但开发商紧绷的资金链将得以纾缓.

在全球主要央行联手救市,加上中国央行三年以来首度调降存款准备金率0.5个百分点等多项利好消息带动下,香港股市恒生指数.HSI早盘狂飙近6%,沉寂多时的内房股板块亦再领风骚.

分析师认为,内房股此前下跌不少,估值亦已反映相关跌幅甚至跌得过了头.但中国调控房地产的政策仍未有放松,因此料短期内内房股表现仍会反覆上落,但相信已脱离此前的低位.

"中央的货币政策微调,但对房地产的调控仍会继续,因为现时楼价跌幅仍未达到官方的目标水平,所以内房股升幅会受限制."新鸿基金融资料研究部分析员苏沛丰说.

汇丰周四的报告称,中国央行的举措将为市场注入流动性,且未来贷款额度有可能增加,有利资金流入房地产市场,但影响只属间接.不过,该行相信未来房地产的限购令仍会继续,抑制了换楼和投资需求.

但汇丰同时认为,银行体系的资金增加,将会加快贷款人取用按揭贷款,并改善开发商的现金流状况.

内房股板块早盘全线上升,中国海外和华润置地早盘分别收涨11.16%和11.58%;已提前完成全年销售目标的恒大地产(3333.HK)涨14.29%.富力地产(2777.HK)、碧桂园(2007.HK)、雅居乐(3383.HK)等亦升逾12-15%.(完)