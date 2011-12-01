〔中港个股〕工商银行发行7.5亿美元十年期债券,票息4.875%--IFR

路透香港12月1日电---据汤森路透旗下IFR报导,全球市值最大银行中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)已为其7.5亿美元十年期债券定价,票息4.875%,交易价97.708,相当於较美国公债利率加码约310个基点,比周三早段参考利率收窄10个基点.

报导称,该笔债券认购额达22.5亿元美元,有160个客户参与.亚洲投资者的认购占比为95%,其次为欧洲和美国投资者.

按投资者类型划分,保险公司占比约33%,银行占比29%,基金占25%,私人银行占8%,其余由企业和其他投资人买走.

债券发行主体为Skysea International Capital Management,由中国工商银行香港分行担保.该债券分别获得穆迪/标普A1/A的评级.

巴克莱资本(BARC.L)、工银国际和瑞银证券担任全球协调人,巴克莱资本、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、工银国际、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)和瑞银证券担任联席簿记管理人.路演在11月初结束,当时市场忧虑意大利危机升高,市况大幅逆转,故等待至今才推出.(完)