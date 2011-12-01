〔中港个股〕工商银行发行7.5亿美元十年期债券,票息4.875%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月1日电---据汤森路透旗下IFR报导,全球市值最大银行中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)已为其7.5亿美元十年期债券定价,票息4.875%,交易价97.708,相当於较美国公债利率加码约310个基点,比周三早段参考利率收窄10个基点.
报导称,该笔债券认购额达22.5亿元美元,有160个客户参与.亚洲投资者的认购占比为95%,其次为欧洲和美国投资者.
按投资者类型划分,保险公司占比约33%,银行占比29%,基金占25%,私人银行占8%,其余由企业和其他投资人买走.
债券发行主体为Skysea International Capital Management,由中国工商银行香港分行担保.该债券分别获得穆迪/标普A1/A的评级.
巴克莱资本(BARC.L)、工银国际和瑞银证券担任全球协调人,巴克莱资本、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、工银国际、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)和瑞银证券担任联席簿记管理人.路演在11月初结束,当时市场忧虑意大利危机升高,市况大幅逆转,故等待至今才推出.(完)
--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。