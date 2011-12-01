〔香港个股〕百丽国际股东正在市场配售高至7.3亿港元股份--销售文件

路透香港12月1日电---据路透周四获得的销售文件显示,中国鞋履销售商--百丽国际(1880.HK)一名股东正按每股14.3-14.6港元,出售5,000万股股份,套现高至7.3亿港元.

销售文件显示,是次售股的股东为CDH,初步拟配售5,000万股,并设有增额配售权可多配售2,000万股,即最多总值10.2亿港元.