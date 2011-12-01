〔香港个股〕百丽国际股东正在市场配售高至7.3亿港元股份--销售文件

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透香港12月1日电---据路透周四获得的销售文件显示,中国鞋履销售商--百丽国际(1880.HK)一名股东正按每股14.3-14.6港元,出售5,000万股股份,套现高至7.3亿港元.
销售文件显示,是次售股的股东为CDH,初步拟配售5,000万股,并设有增额配售权可多配售2,000万股,即最多总值10.2亿港元.
摩根士丹利负责是次配售安排.
百丽国际周四收涨6.43%,报15.22港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。