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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 18:21 BJT

〔中港个股〕华电国际下属发电机组上调电价约0.0268元人民币/千瓦时

路透香港12月1日电---中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司(1071.HK)(600027.SS)周四公布,国家发改委最近发出调整电价通知,调整後,公司下属发电机组的调价容量加权平均上网电价将上调约0.0268元人民币/千瓦时.

华电国际的声明称,公司主要服务区及其提价标准介乎0.018-0.0283元/千瓦时.

另外,为鼓励燃煤发电企业落实脱硝要求,对於华电国际所在的山东省、河北省、浙江省、广东省、四川省和宁夏回族自治区已安装并运行脱硝装置的燃煤发电企业,经国家或省级环保部门验收合格的,报省级价格主管部门审核後,试行脱硝电价.

中国周三晚上调电价,全国发电企业平均上网电价提高0.025元/千瓦时.同时出台的脱硝电价补偿政策,对安装并正常运行脱硝装置的燃煤电厂每千瓦时加价0.008元,以弥补脱硝成本增支.

华电国际H股收低0.71%,报1.4港元;过去一个月涨15.6%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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