〔中港个股〕华电国际下属发电机组上调电价约0.0268元人民币/千瓦时

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月1日电---中国主要发电商--华电国际电力股份有限公司(1071.HK)(600027.SS)周四公布,国家发改委最近发出调整电价通知,调整後,公司下属发电机组的调价容量加权平均上网电价将上调约0.0268元人民币/千瓦时.
华电国际的声明称,公司主要服务区及其提价标准介乎0.018-0.0283元/千瓦时.
另外,为鼓励燃煤发电企业落实脱硝要求,对於华电国际所在的山东省、河北省、浙江省、广东省、四川省和宁夏回族自治区已安装并运行脱硝装置的燃煤发电企业,经国家或省级环保部门验收合格的,报省级价格主管部门审核後,试行脱硝电价.
中国周三晚上调电价,全国发电企业平均上网电价提高0.025元/千瓦时.同时出台的脱硝电价补偿政策,对安装并正常运行脱硝装置的燃煤电厂每千瓦时加价0.008元,以弥补脱硝成本增支.
华电国际H股收低0.71%,报1.4港元;过去一个月涨15.6%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。