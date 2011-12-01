〔中港个股〕华电国际下属发电机组上调电价约0.0268元人民币/千瓦时

另外,为鼓励燃煤发电企业落实脱硝要求,对於华电国际所在的山东省、河北省、浙江省、广东省、四川省和宁夏回族自治区已安装并运行脱硝装置的燃煤发电企业,经国家或省级环保部门验收合格的,报省级价格主管部门审核後,试行脱硝电价.