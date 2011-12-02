《香港报摘》--经济日报12月2日

* 要闻版头条:

--恒生指数.HSI重越19,000关口,收报19,002点,升1,012点或5.63%,以点数计为今年最大单日升幅.

* 其他:

--周四开始路演的中国第二大券商海通证券(新上市编号:6837)拟筹资最多123亿港元,市场消息指其国际配售部分已录得足额认购.

--新华人寿(新上市编号:1336)董事长康典称,寿险收入高增长期已过,但公司会集中於其他具增长力的业务,例如养老、健康保险等.

--市场消息透露,百丽国际(1880.HK)遭上市前引入的股东鼎晖投资(CDH)减持5,000万股股份,套现至少7.15亿港元.

--停牌近两周的合兴集团(0047.HK)公布以34.75亿港元,收购大股东洪氏家族旗下於中国内地吉野家及Dairy Queen特许经营店,收购市盈率近30倍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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