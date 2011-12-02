《香港报摘》--经济日报12月2日

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 要闻版头条:
--恒生指数.HSI重越19,000关口,收报19,002点,升1,012点或5.63%,以点数计为今年最大单日升幅.
* 其他:
--周四开始路演的中国第二大券商海通证券(新上市编号:6837)拟筹资最多123亿港元,市场消息指其国际配售部分已录得足额认购.
--新华人寿(新上市编号:1336)董事长康典称,寿险收入高增长期已过,但公司会集中於其他具增长力的业务,例如养老、健康保险等.
--市场消息透露,百丽国际(1880.HK)遭上市前引入的股东鼎晖投资(CDH)减持5,000万股股份,套现至少7.15亿港元.
--停牌近两周的合兴集团(0047.HK)公布以34.75亿港元,收购大股东洪氏家族旗下於中国内地吉野家及Dairy Queen特许经营店,收购市盈率近30倍.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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