《香港报摘》--信报12月2日

* 头版头条:

--七大央行联手放水为沉寂多时的港股冲喜,恒生指数.HSI在内房与金融股牵头下重回19,002点水平,收市劲升1,012点,为今年迄今最大的单日点数升幅,市值得以回升至8,579亿港元.

* 其他:

--摩根大通董事总经理兼中国区全球市场业务主席李晶称,预计中港股市未来数周会有10-15%上升空间.

--市场消息称,纤体公司必瘦站计划於下周一为其香港IPO展开推介,本月底上市.而北京京能集团旗下的京能清洁能源也计划本月内重推其IPO.

--腾讯(0700.HK)主席马化腾在香港科技大学发表演说时说,中国互联网市场的浸透率仅35%,仍远逊於欧美,意味内地科技业仍有很大增长空间.

--时富金融(0510.HK)称,其客户透过在明富环球开设的期权、期货、证券及商品的账户现金结余达1.05亿港元,并已按客户指示将有关账户的未平仓位转移至集团或经纪,其财务状况和营运并无受到重大影响.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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