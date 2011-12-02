《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7706港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低25.65点,或0.21%,报12,020.03点.因投资者担心一旦周五非农就业报告不及预期.[ID:nCN1257456] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 194.360 0.54 48675 15.103 -1.55 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.400 1.31 177492 3.854 0.63 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.300 -0.74 315799 76.618 0.75 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 40.720 1.14 172489 21.095 0.45 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.580 -0.89 47364 10.069 -0.31 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.480 -0.82 60497 8.196 0.20 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.840 -0.79 545888 60.362 -0.47 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.650 -1.99 23830 4.713 0.49 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 21.700 0.60 260237 16.862 0.85 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 24.360 -0.45 55479 18.929 -0.37 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 20.070 -5.69 94727 3.899 1.27 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.780 -1.36 10317 4.162 -0.67 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 21.310 -1.62 6220 1.656 -49.82 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.530 -1.17 12061 0.393 -0.46 (完) --整理 雷美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。