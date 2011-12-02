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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月2日

路透香港12月2日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7706港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收低25.65点,或0.21%,报12,020.03点.因投资者担心一旦周五非农就业报告不及预期.[ID:nCN1257456]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  194.360    0.54      48675            15.103      -1.55
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.400    1.31     177492             3.854       0.63
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.300   -0.74     315799            76.618       0.75
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   40.720    1.14     172489            21.095       0.45
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.580   -0.89      47364            10.069      -0.31
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.480   -0.82      60497             8.196       0.20
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.840   -0.79     545888            60.362      -0.47
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   60.650   -1.99      23830             4.713       0.49
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.700    0.60     260237            16.862       0.85
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   24.360   -0.45      55479            18.929      -0.37
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   20.070   -5.69      94727             3.899       1.27
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.780   -1.36      10317             4.162      -0.67
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   21.310   -1.62       6220             1.656     -49.82
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.530   -1.17      12061             0.393      -0.46 (完)

  --整理 雷美珍

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