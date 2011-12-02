〔港报社评〕镛记失星焉知非福--星岛日报12月2日

每年“米芝莲饮食指南”公布新的推介食肆名单,总会涌现一批新星,又有一批星级食府「失去踪影”.今年镛记酒家从名单中“殒落”,在本地食家和市民心目中各有不同的天秤,来判断是否认同,食肆值得趁这个机会,审视本身的食品和服务质素,以及经营手法.有人捧“米芝莲”做饮食界的“圣经”,各地口味不同,却不会漠视其评级带来的名气和生意.列入星级名单者固然开心,却不得不兢兢业业,原因是米芝莲的美食品监团,以神秘顾客身分,经常覆查各星级食肆,对一、两颗星者,每年至少光顾15次,三星更为频密,如果发现水平下降,就可能降级,非常认真.

值得留意的是,不少名人都形容镛记并无退步,与共普罗大众的看法参差,或许是受到经营手法影响.名人熟客往往能够订到四楼贵宾房,食肆以最好菜式和一流师傅服侍,不少限量美食更是对客人“亲疏有别”.楼下几层比较大众化,服务水平和菜式选择自然与四楼有差距,米芝莲神秘顾客光顾的是楼下抑或四楼,会得出差异颇大的评价.

与一些只服务高消费豪客的星级食肆相比,镛记能够兼顾普罗消费者,令平民百姓与达官贵人都能够享受个中美味,令这家食肆如天星码头般,留下港人集体回忆和感情投射.镛记多年来坚持只此一家,忠实支持者极多,底子雄厚,绝不会因个别事件就一蹶不振,今次“失星”,有助检讨如何”保底”,令食肆整体服务和菜式都能够保持高水平. (A04)