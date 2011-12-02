〔港报社评〕圣诞升浪可期伺机投资套利--信报12月2日

有危便有机,证诸本周港股戏剧性的表现,确是至理名言.周二期指期权结算後,在欧债危机迟迟未有具体解决方案及中国股市急挫的影响下,港股再度跌破18,000点之关口,人心虚怯.正当几乎人人一致看淡之际,以美国联储局为首的欧美日六大央行突然宣布联手向全球金融系统增加流动性,以纾缓欧债危机造成的信心危机和资金短缺对金融市场的压力.消息刺激欧美股市及商品价格全面急升.与此同时,中央亦突然宣布下调银行存准率0.5%,向市场释出约4.000亿元人民币的流动性.双重刺激下,港股昨天大幅反弹,

恒指单日飙升1,012点,报收19,002点,创出三年以来最大的单日升幅.上升动力亦劲度十足,全日成交金额971亿元,是近期罕见的现象.技术上,恒指一口气升破10天、20天和50天平均线,重返保历加通道中轴之上,走势明显转好,只要内外形势配合,港股本月内重返20,000点关口之上,并非没有可能.果如是,今次升浪可说是港人的最佳圣诞礼物,投资/投机者应该好好把握机会,在年底前赚回一点收益,积谷防饥,为明年更漫长的淡市作好准备.

今次全球金融市场反弹,只是历史重演,故技重施,以人为的量化宽松措施,为濒临崩溃的欧洲金融系统注入续命汤,因为不放宽银根,欧洲主权国家债务危机势必恶化成为全球金融系统性危机.目前全球金融市场不稳已成常态,炒上炒落是唯一求存之道,不争春秋,只争朝夕,惟适(识)者生存而已.对於世界资本主义危机,还是马克思看得最通透.经济出现危机,往往不是由经济手段解决,最终都是由上层建筑拍板决定.今次欧美日六大央行联手救市,以至中央突然下调存准率,正是个中典型.不懂政治,只讲经济,又岂能在当今极度混乱的投资市场上生存? (A02)