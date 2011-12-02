〔港报社评〕整顿花园街排档乱象,林瑞麟扬名立万契机--明报12月2日

花园街排档火警,波及相邻大楼,9 名无辜居民葬身火海,另有34 人受伤,其中5 人仍然危殆,事态揭露排档商贩自私自利,变相制造夺命环境,威胁居民生命安全.而食环署执法不力,变相纵容商贩违法违规,危害居民,情况使人极其愤慨.这一次整顿花园街排档,港府和区议会不能再五分钟热度,必须根绝隐患,若一日未达消防安全要求,港府就不应准许排档复业.港府保护市民生命安全,是最基本责任,若花园街排档仍然处於高风险火警状态,港府却容许它们营运,那是与排档“合谋”使居民活在恐惧和随时丧命景况,绝对是不负责任的做法.

林瑞麟在政制及中国事务局任内,风评甚差,民望在一众局长之间经常敬陪末座,升任政务司长也有大量非议声音,今次林瑞麟担负收拾花园街排档乱象重任,期望他能够「做番出好戏”,彻底清除隐患,使居民毋须再担风受险、活在难以言喻的恐惧之中.这个工作,是林瑞麟造福市民的良机,他也可用实际政绩,印证曾荫权力撑他升职的赞誉,所言不虚.林瑞麟要好自为之.

另外,有资深警官描述排档背後涉及庞大利益,也是区内黑帮收入来源,警官说得十分具体,显示警方应该知悉黑帮在区内活动情况,有黑帮插手,罪恶自然伴随而来,警方应该经常在区内显示更大震慑力,起码使黑帮知所收敛,不敢无法无天.花园街排档涉及太多利益,整顿并非易事.整顿目标,要做到保障居民生命安全,又能够发挥市集效益,这个任务,就交给林瑞麟,这是他展示能力、为民服务、扬名立万的契机. (A04)