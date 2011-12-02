〔港报社评〕资金带动港股,警惕高追低蚀--文汇报12月2日

在人行突然减存款准备金率和全球六大央行联手向市场提供流动性两项利好消息刺激下,港股昨日出现报复性反弹,收市飙升1,012点至19,002点,升幅为5.36%,冠於亚太区股市.港股走势很大程度受到资金流向影响,现时各国向市场注入大量流动性,加上港股经过早前大幅调整後,投资价值显现,自然吸引资金流入.虽然放水救市并不能从根本上解决欧美债务问题,但却利好股市.由於欧债危机当中的政治纷争仍未解决,全球经济衰退阴影挥之不去,因此,尽管港股在资金市带动之下不宜看得过淡,但仍须警惕资金流向一旦逆转带来的巨大风险.

环球股市近几个月深陷於欧洲债务危机的泥泞之中,市场信心脆弱,资金纷纷投向美债避险,引发股市出现大幅度调整.其中香港资金来去自由,加上没有限制沽空等监管机制,令港股沦为国际炒家的提款机.现时各国央行联手放水救市,中国又下调存款储备金率,为市场重新注入大量流动性之余,也刺激避险资金重新投入股市,推动环球股市急升.而港股本身经济基调良好,又有背靠中国优势,资金吸引力远较欧美为高,自然成为资金吸纳的首选.

一般而言,股市与经济同步,欧美隐忧未除,势将窒碍环球股市走向,也令市场忧虑这一轮升市只属回光返照.不过,股市与经济却不时出现背驰,原因是各国政府为防止经济下滑,往往会采取宽松的货币政策,向市场放水降低企业借贷利率,藉此刺激经济增长.虽然放水救市要传导至实体经济,需要一段较长时间,但对於股市的提振作用却是短期便可见效,令股市出现谷底反弹.经济愈是不景,政府的放水力度就会愈大,股市的升幅就更为显着.最明显的例子就是美国经济近年不断恶化,但美股却重回金融海啸前高位,足证股市与经济的背驰.目前欧债危机仍在持续,欧美各国经济相继陷入衰退,甚至连中国经济增长也有放缓迹象,将令各国继续放松银根,刺激股市上升.然而,报复性反弹後须回归现实,未来资金流向更难测,因此在资金市中追货仍须审慎,避免落入高追低蚀的陷阱. (A08)