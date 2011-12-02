〔港报财经评论〕欧罗受制20天线--信报12月2日

欧罗受制20天线 /苏子

前天可说是好消息不绝,首先是中国人行突然调低存款准备金率半厘,相当於向市场释放4,000亿港元资金,加上连同联储局在内六大央行突然联手采取协调行动,把美元隔夜掉期利率下调半厘,以纾缓欧债危机所造成的信贷市场紧张情况.在上述两大好消息公布後,美国公布的民间私人就业ADP数据在11月份录得20.6万个职位增加,远较市场预测的增加13万个为佳,数据反映美国就业市场已开始出现改善.而11月份的芝加哥ISM指数则上升至62.6点,亦较市场预期的59点为佳,这些利好数据肯定可以暂时纾缓市场对美国经济可能陷入双底衰退的忧虑,故市场一时间遭受如此多利好消息所刺激,避险情绪怎能不跌?

至於避险情绪下跌的结果,自然是避险货币下跌,高风险资产价格大幅飙升了,由於近期市场因担心欧债危机随时爆煲而极度看淡高风险资产价格,大量投机者亦早已入市建立庞大短仓准备食”大茶饭”,但前天高风险资产价格突然受到连串好消息刺激,因此使大量看淡的投资者被迫把所持的短仓减持甚至平掉,故在大量补仓买盘带动下,前天高风险资产价格出现巨大升幅亦十分合理.前晚道指收市大升490点或4.24%,昨天香港恒指更飙升1,013点或5.63%,如此升幅相信足以令不少在低位才建立短仓并且实力不足的看淡的投资者损失惨重.不过,欧罗兑美元并未因为环球股市自低位大幅反弹而成功突破早前一直屡攻不破的20天SMA阻力.

前天欧罗兑美元自1.3256低位急升至1.3533高位,而此高位刚好是前天20天SMA的阻力所在,而汇价触及此高位後随即掉头回落,未因美股继续急升而顺势破关而上,最後汇价更回落至1.3417低位,较高位大幅回落逾百点子才能回稳过来.随後汇价主要在早前的1.3420/1.3450阻力区内争持,最後在1.3440水平收市,始终未能成功突破1.3420/1.3450阻力区,故前天欧罗兑美元自低位的急升,感到有昙花一现的感觉.毕竟目前市场炒作的焦点仍然集中在欧债危机上,各央行的救市行动,只能暂时纾缓市场的信心危机,却并未能真正解除危机爆煲的威胁.相信当市场消化了前天的连串利好消息後,市场焦点将重回仍然没完没了的欧债危机问题上,高风险资产价格将会重拾弱势,故小心欧罗兑美元将随时扭转前天的升势,并再度朝着上周五所造的1.3210低位迈进.

短线而言,欧罗兑美元要升破20天SMA收市才可看好.欧罗兑美元曾升至1.3506高位,暂时仍未能成功突破20天SMA阻力.如昨晚欧罗兑美元仍乏力破关而上,反而更明显回落至1.3420/1.3450支持区以下收市,预料汇价将会再次转弱.目前的入市策略宜继续采取候高位建立欧罗兑美元短仓.(B11)