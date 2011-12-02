〔港报财经评论〕港股回稳至年底,暂难言转势--经济日报12月2日

港股回稳至年底,暂难言转势 /林瑞芬

旧招再用,多国央行联手已是2007年底及2008年的事,今次则在欧债危机中再出手,反映当前重债国身陷借贷成本抽升下,借钱愈来愈艰难时,对尤其欧洲银行系统构成的威胁何等巨大.以2007年底全球五大央行亦曾联手向市场”输血”,只可惜,9个月後雷曼仍然要面临破产的厄运,引发一场金融海啸为监,启示处理危机途中,一旦有政治抉择失误也难挽劣势.因此,後市仍要观乎欧元区努力自身化解的方法,而欧洲决策者还要在控制财赤方面采取更多举措.不然,还谈不上险情已过.现时似乎只能担保银行今年的年关暂且可平安度过,明年再算.

中国又一次迫於无奈地加入放松银根行动,比预期提早上调存款准备金率.对今次上调存准率,是否货币政策的拐点,目前来讲,偏向赞成的多於否定.除瑞信经济学家陶冬、美银美林、中国银行(3988.HK)首席经济学家曹远征及国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松等之外,中资的中金、中信、国泰君安及申银万国以至外资的花旗、汇丰证券、瑞银、高盛高华、巴克莱及摩根大通等均认为,随着中国内地前晚宣布上调存准率,意味货币放松周期已开展.

据最新公布的中国内地11月制造业采购经理指数为49,大和认为,中国国内定单和出口定单指数均已降至2008年第3季度经济危机时水平,劣势与2008年金融海啸打击无疑.虽然进口指数有小幅攀升,但仍低於50的枯荣分水线,显示进口需求月环比也有下降,中国内部和外部需求均面临极大压力.大和续称,中国11月份PMI数字说明中国工业生产已出现明显下滑,尽管中国政府政策已正式从收紧转向放松,但因为政策收效需时,预计未来几个月工业收缩会加速.技术上,上证综合指数在逼近中期支持轨近2,300点喘定,但论向上爆升动力不足,年底前恐仍大大受制於约2,500点阻力,昨收报2,386点.

恒指及国指昨分别上升5.63%及8.13%,升幅冠全球.无他,之前因市场水紧,港股被当提款机也是跌得较残,反弹多少少都好应该.总括而言,全球七大央行再次联手救市,纾缓环球金融系统流动性紧张,对当前港股形势改善,但未言扭转.且看市场对欧元前景仍抱有戒心,欧元周三的反弹力度不算太强.此外,虽见美股也受央行注资救市”冲喜”,但观乎标普500指数,强力受制的1,300点还未冲破,,估计阻力也不小,陪升的空间料有限.(012)

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中央渐放水,中资股向好 /余少文

人民银行下调银行存款准备金率,加上主要环球央行救市,刺激国企指数重上10,000点.虽然A股升幅未如理想,惟随着中国放宽银根,相信开始宽松货币政策周期,应该可以带动A股以至中资股新一轮升浪.国企指数昨日裂口高开671点後,最高曾见10,334点,收市则升773点或8.1%,收10,281点,升幅是2008年10月30日急升977点,收6,764点以来,最大单日点数升幅.昨日成交额增加至291亿港元,91%主板H股随大市上升,近20%股份升幅更超过10%,跟周三急跌表现可谓一日地狱、一日天堂.而红筹指数亦升210点或5.8%,收3,832点,升幅则是近两个月来最大,成交额增加至82亿港元.

虽然中国内地A股升幅只有2.3%-2.5%,表现明显差於国指,或是环球央行救市对A股影响有限.相反11月PMI跌穿50%令股民担心中国内地经济状况,故不敢贸然入市.加上国指期货昨日在现货收市後又被推至低水50点收市,似乎今日股市表现可能一般.惟国指总算重上10,000点大关,即使调整,只要守住这心理支持位,认为国指仍有希望.当然,人民银行近三年来首次下调存准率,或被人认为政治意味较大,因较早前指人行最早在12月下调存准率的时间较快.而下月下旬是新春假期,居民以及公司对资金的需求庞大,预计人行或会在新春前後再下调存准率.因为人行在对上一次下调存准率周期,都是密集式下调,2008年9月至12月共下调四次存准率,由17.5%降至15.5%.

不过,人行今次提早下调存准率如涉及政治因素,因新春前後再下调的机会较微.但较为乐观相信,人行在2008年9月开始下调存准率,A股和国指也开始结束金融海啸跌浪,而到2010年底开始密集式上调存准率,A股和国指则由高位下跌.由於人行是次下调存准率或只是宽松货币政策的开始,这周期或会维持一段较长时间,待存准率回到去年底17%水平,即每次下调0.5%存准率,也要再下调8次,两个月下调一次也要到2013年才结束.乐观来看,国指甚至乎A股都可能有一年多的升浪.

牛市往往在市场最恐慌时产生,尤其见到内银股跌到偏低水平,建设银行(0939.HK)和中国银行(3988.HK)被标普调高信贷评级,反而被大户沽售.实际上,内银股第三季存款减少,九行中有三分二录得存款减少,建行和中行又是跌得最多的银行.惟随着地方债问题逐步解决,确实见不到内银股还有那些重大利淡因素.更重要是中国未来一年如采宽松政策,银行有更多资金放贷,应该最少可以保持盈利增长,只要维持10%增长,中行仍然可以维持6厘以上股息,建行和工商银行(1398.HK)也会有5厘息,故内银股明年应该可以走出谷底,即使继续被人指摘也会继续投内银股一票.(010)