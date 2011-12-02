《香港报摘》--其他报纸重要消息12月2日

* 明报:

--富邦香港银行宣布调高按揭息率,以最优惠利率计按揭(P按)加最多0.25厘,按银行同业拆息计按揭(H按)加最多1厘.

--今天开始招股的云南铅锌采矿商中国多金属的首席执行官朱晓林称,由於狮子山矿场已投产,能提供充足的现金流去营运及收购,上市後未有再集资的需要.

* 星岛日报:

--刚获北京保障房住宅建设用地的北京金隅(2009.HK)宣布为旗下的控股公司天津混凝土及全资附属鼎鑫水泥分别担保3,000万元人民币;截至11月底止累计对外担保总额为38.9255亿元人民币.

--联交所资料显示,中国煤层气(0578.HK)神秘投资者王超继此前从公司大股东王瑞云取得中国煤层气7亿港元换股债认购权後,於本周一再增持14亿股份,持股量由0.2%急增至19.84%,跃升至单一第二大股东.

* 苹果日报:

--评级机构标准普尔修订亚太区主要银行评级,其中东亚银行(0023.HK)由A-升至A;渣打集团(2888.HK)则由A升至A+.

--重庆钢铁(1053.HK)公布以3.75亿元人民币向北京世纪源博科技收购两座余热发电站,装机容量分别为2.4万及1.8万千瓦;预计每吨钢生产成本可降低约9元人民币.

--美国着名手袋品牌Coach(6388.HK)香港预托证券首日挂牌收报48.5港元,较前日美国收市价微跌0.5%.

--联通(0762.HK)为达到全年增长2,500万3G用户的目标,昨日起将3G月费套餐门槛大减逾30%,由96元人民币减至66元.

* 东方日报:

--渣打(2888.HK)香港中小企理财香港及华南总监区伟权称,展望明年的贷款仍会有所增长,但由於今年银行贷款属於高增长年,明年有所放缓十分正常.

--市场消息透露,龙源电力(0916.HK)主要从事太阳能业务的姊妹公司--国电科环将於下周一正式推介,是次香港IPO拟筹资约10亿美元.

--今天开始招股的中国内地汽车经销商--宝信汽车主席杨爱华在IPO记者会上称,相信明年内地豪华车辆销量增长40%至130万辆.

--金风科技(2208.HK)(002202.SZ)称,获中广核(巴彦淖尔)订购67台1.5兆瓦永磁直驱型风力发电机组合同,金额共约3.81亿元人民币.

--中民安园(8085.HK)公布以代价3亿港元收购增慧控股旗下干细胞研究项目全部权益.

* 文汇报:

--昆仑能源(0135.HK)主席李华林称,目前油、气价差仍然较大,天然气价格偏低,期望国家发改委尽快将天然气价格落实市场化改革.

--蒙牛(2319.HK)宣布旗下牛奶产品重返香港市场,并已经开始全港舖货,销售点包括佳宝超市、华润万家等,现阶段先推出两种传统产品,包括纯牛奶及低脂高钙奶.

* 大公报:

--美国最大电讯商AT&T(T.N)日前与中国电信(0728.HK)签订策略框架协议,以加强其用户在中国的服务.

--中集集团旗下中集来福士与中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)欧洲钻井公司CDE,於北京签订COSL PROSPECTOR深水半潜式钻井平台的建造总包合同,该井平台最大工作水深1,500米,最大钻井深度7,600米.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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