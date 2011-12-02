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货币新闻 | 2011年 12月 2日 星期五 09:40 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.13%,汇丰控股和百丽国际下跌

路透香港12月2日电---香港股市周五开盘下跌,受累于汇丰控股(0005.HK)和百丽国际(1880.HK)走疲,投资者似乎在今天稍晚美国非农就业岗位数据出炉前保持谨慎.

指标恒生指数.HSI开盘跌0.13%,报18,977.2点.恒生国企指数.HSCE微跌0.03%,报10,279.2点.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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