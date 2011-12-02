《离岸人民币综述》存款余额两年来首跌,国际化目标非一蹴而就

记者 陈敏

路透香港12月2日电---离岸人民币市场正在政府祝福声和市场迫切期待中快马加鞭地前进,但最新公布的10月香港人民币存款余额却两年来首次下跌,呼应了持续数月的弱势离岸人民币汇率走势,也表明国际化之目标并非可以一蹴而就.

货币的国际化是指一种货币成为被国际社会普遍认可的计价、结算和储备货币.作为世界第一大贸易国,中国政府选择以人民币贸易结算作为突破口,并在该计划推出的两年内取得了不错的成绩.

今年前三季度,全国累计办理跨境贸易人民币结算业务为1.54万亿元,同期中国进出口贸易总量为2.68万亿美元,人民币贸易结算量占总量的比重达到约9%.

在经历9月底以来的抛售後,离岸人民币汇率较内地呈现弱势,影响了一些投资者持有人民币及其资产享受升值收益的意愿,但也吸引了一些企业在离岸市场买入人民币进行贸易结算,此消彼长导致香港人民币存款余额下降.

汇丰分析师Daniel Hui指出,10月存款降幅低於他之前的预期,表明当月後半段离岸人民币汇率走稳和汇差收窄,很可能更多是因为离岸人民币的投资气氛趋於稳定,相较於通过跨境结算通道买入便宜人民币并打回内地而言.

金管局最新数据显示,10月底香港人民币存款按月下跌0.6%至6,185亿元,似乎很难实现此前市场预期的年底1万亿元目标;当月跨境贸易结算人民币汇款总额为1,615亿元,亦较9月的1,906亿元为低.

伴随离岸汇率双向波动特性逐渐显现,贸易结算在进出口方面亦更趋平衡.今年第三季度,全国跨境贸易人民币结算收付比从上季度的1:2.9上升至1:1.67;从香港来看,金管局总裁陈德霖指出,"到9月时每1元人民币回流内地,只有0.8元人民币流进本港".

浏览香港人民币存款及月度跨境贸易结算量,请点选[ID:nCH0089015]

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本周人民币/美元海外无本金交割(NDF)受外围市场情绪改善推动,略有走升.一年期合约CNY1YNDFOR=最新报6.3780元,较上周尾盘下跌280个点子,但仍隐含人民币将出现贬值.

全球主要央行周三联手行动,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金;而欧元区债务危机促使欧盟国家部长敦促国际货币基金组织(IMF)出台更多扶持举措,以免爆发金融灾难.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 33,126.2 67

2. 渣打 18,907.2 45

3. 德意志银行 9,629.4 17

4. 中国银行 9,614.2 17

5. 苏格兰皇家银行 8,187.2 23

**本周市场动态**

--香港财政司司长曾俊华称,今年首九个月香港银行处理的跨境贸易人民币结算量超过1.3万亿元,占人民币结算量逾八成,目前中国以人民币结算的贸易量占总贸易量比重达到10%;今年前十个月,共有70多个批次人民币债券发行,共募集约930亿元.

--BMW Australia Finance发行一年期点心债,规模4亿元人民币,息率为2%.这是大洋洲企业发行的第二支点心债,新西兰恒天然合作集团(Fonterra)曾在6月中发行3亿元三年期人民币债券,息率为1.1%.

--点心债市场有望迎来首家拉美发行人,无线服务提供商America Movil已聘请汇丰担任全球协调人,代为安排一系列路演活动.该公司分别获得穆迪/标普/惠誉A2/A-/A评级.

--德意志银行宣布,已执行中国首批在岸人民币风险逆转期权组合交易,为企业客户对冲外汇风险.(完)

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